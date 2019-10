Secretaria da Câmara valida Delegado Waldir como líder da bancada do PSL

O deputado Delegado Waldir (PSL-GO) segue como o líder da bancada do PSL na Câmara. A Secretária Geral da Mesa validou a lista que pedia a manutenção de seu nome na função. O que contou no final foi o número de assinaturas em cada uma das listas protocoladas na quarta-feira, 16.



A mesa validou 26 e 24 assinaturas para a primeira e terceira listas protocoladas na noite de quarta que pediam a destituição de Waldir e a nomeação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como líder.



Esses dois documentos foram feitos por deputados ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pai de Eduardo.



Já a segunda lista, feita por deputados ligados ao presidente do partido Luciano Bivar (PE), contabilizou 29 assinaturas válidas, o que dá a maioria da bancada que é composta atualmente por 53 deputados.



A decisão oficial da Câmara deve ser publicada em breve.