Secretária de Saúde de Porto Seguro é vítima de clonagem no WhatsApp

Secretária de Saúde de Porto Seguro, sul da Bahia, a médica Raissa Soares afirma que foi vítima de um golpe que resultou em clonagem de seu WhatsApp. O caso aconteceu na segunda-feira (17) e ela relatou a situação em suas redes sociais.

A secretária afirmou receber uma ligação com número de DDD 61, correspondente à macrorregião de Brasília, no Distrito Federal. De acordo com Raissa Soares, a pessoa do outro lado da linha afirmava estar fazendo uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre o coronavírus.

"Eu respondi umas cinco perguntas. [Depois que] terminou a pesquisa, a pessoa fala assim para mim: 'Para confirmar esta pesquisa, confirme que você recebeu um código'", relatou em vídeo.

De acordo com a secretária, o código solicitado fez com que o seu app fosse clonado. Após o golpe, ela disse que desativará o número. Além disso, pediu para que os seguidores passassem a informação para a frente, no intuito de alertar pessoas sobre os riscos.

O CORREIO procurou a Secretaria de Saúde de Porto Seguro, mas não teve retorno até o fechamento da reportagem.