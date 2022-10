Secretaria em Igaporã é acusada de crime eleitoral

A ex-prefeita de Igaporã, Rosana Cotrim, denunciou um caso de crime eleitoral no município, no sul da Bahia. Ela alega que a Secretaria de Ação Social do município estava preparando refeição e guardando fardos de água mineral que seriam enviados para fiscais do Partido dos Trabalhadores, neste domingo (30).

Viaturas da Polícia Militar estiveram no local nesta manhã. Vídeos gravados por Rosana mostram saquinhos de comidas prontos para entrega. O atual prefeito do município é Newton Francisco Neves Cotrim, do PT.

"Eu estava me preparando para sair e me ligaram com a denúncia. Foi o tempo de eu chegar e ver o esposo da secretária e o secretário de educação saindo com fardos de água mineral", diz Rosana.

De acordo com ela, a secretária, Ediana Oliveira, chegou a confessar aos policiais para quem iriam as marmitas, mas disse que não sabia que isso seria crime eleitoral. Procurada pelo CORREIO, ela atendeu ao telefonema, se identificou e, quando questionada, desligou o telefone.

A Polícia Militar ainda não enviou um posicionamento sobre a situação.