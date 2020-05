Secretaria fará reuniões virtuais sobre CadÚnico e Bolsa Família na Bahia

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia começará a promover reuniões virtuais com os Territórios de Identidade do Estado. Batizada de Sala Virtual de Escuta Bahia do CadÚnico e do Programa Bolsa Família, a iniciativa dará respostas sobre a agenda de gestão e os processos operacionais dos programas sociais nas cidades locais.

A primeira edição do projeto acontecerá nesta quarta-feira (13), a partir das 9h30, com representantes do Território Sertão Produtivo. O tema será: Qual o nível de dificuldade operacional do programa no seu município?. A Sala Virtual, que é promovida pela Secretaria, por meio da Superintendência de Assistência Social, terá mediação do coordenador estadual do PBF, Jaimilton Fernandes.

“A pandemia impõe a todos nós o distanciamento social como primeira medida de enfrentamento ao coronavírus. Isso exige flexibilidade, rapidez e capacidade de adaptação. Nesse contexto, para darmos respostas a nossa agenda, vimos o meio tecnológico digital como ferramenta para encurtar distâncias. A Sala Virtual e sua articulação com os municípios, é uma experiência nova para a Coordenação Estadual do CadÚnico e do PBF, ao mesmo tempo, é um esforço no sentido de orientar os gestores municipais, ao novo escopo de uma agenda de caráter excepcional”, diz Leisa Mendes, superintendente de Assistência Social.

A programação prevê reuniões até o dia 2 de junho. A primeira edição acontecerá com os seguintes municípios: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiu, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tanque Novo e Urandi.