Secretário de cultura de Luís Eduardo Magalhães é encontrado morto em carro

O secretário de Cultura e Turismo do município de Luís Eduardo Magalhães, Alexandre Vieira Ribeiro, foi encontrado morto na manhã deste sábado (17).

Alexandre tinha 53 anos e foi encontrado dentro de uma caminhonete no bairro Boa Vista. De acordo com a Polícia Militar, policiais da 85ª Companhia Independente (Luís Eduardo Magalhães) estavam fazendo rondas na avenida principal do bairro quando localizaram o corpo da vítima dentro do carro por volta das 7h. Os PMs isolaram a área e acionaram a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Alexandre tinha 53 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

O secretário era casado e tinha dois filhos. Antes de ser o titular da pasta, Alexandre foi coordenador da Secretaria de Educação da cidade entre 2017 e 2020.

Em nota, a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães informou que decretou luto oficial de três dias.

"Alexandre tinha 53 anos e deixa um legado de serviços prestados, ensinamentos altruísticos e solidários para a nossa comunidade e de muitos amigos e admiradores de sua criatividade e do seu amor pela arte e pelo seu trabalho, sendo um artista conhecido e premiado nacionalmente", diz a prefeitura, no comunicado.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.