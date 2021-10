Secretário diz que não haverá novo reajuste da tarifa de ônibus apesar do aumento do diesel

A alta dos combustíveis influenciam nos preços de diversos produtos e taxas, mas, por enquanto, as tarifas de ônibus em Salvador não vão ser impactadas. Atualmente, a passagem de ônibus custa R$ 4,40.

O reajuste é anual, conforme previsto no contrato de concessão das empresas assinado em 2015, por isso não há previsão de mudança no valor imediatamente. A data de reajuste acontece no mês de março de cada ano.

Segundo o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, o valor da tarifa é calculado com o acumulado de 12 meses, a partir de uma fórmula. "Existe um reajuste anual, e ele é feito baseado com base uma fórmula, entre os itens, está o diesel. É claro que é um item importante, mas não há nenhum tipo de risco de ter aumento agora", afirmou o secretário nesta terça-feira (26).

Nessa segunda-feira (25), a Petrobras anunciou aumentos de 7% e 9,1% nos valores da gasolina e do diesel, respectivamente. O litro da gasolina vendido pela empresa às distribuidoras passará de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa um aumento de R$ 0,21.

Já o litro do diesel passará a ser vendido por R$ 3,34 nas refinarias da Petrobras, o que representa um aumento de cerca de 9% sobre o preço médio atual, de R$ 3,06.