Secretário estadual de Educação do RJ é preso; Cristiane Brasil é procurada

O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso na manhã desta sexta-feira (11). Ele é um dos alvos da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio.

Segundo informações do Ministério Público do Rj, ele foi preso por ações durante sua gestão na Fundação Estadual Leão XIII -- antes de assumir a pasta a convite de Wilson Witzel.

Ao receber voz de prisão, Pedro Fernandes apresentou um exame positivo de Covid-19, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar.

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, também é alvo de um mandado de prisão. Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram presos na operação também o empresário Flávio Chahud; o ex-delegado e pai de Flavio, Mario Jamil Chadud; e o ex-diretor de administração financeira da Fundação Leão XIII, João Marcos Borges Mattos.