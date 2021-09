Sefaz altera horários de atendimento nos SACs de Salvador; veja como vai funcionar

Os postos de atendimento da Secretaria da Fazenda de Salvador (Sefaz), nas unidades do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do município, estão com novos horários de funcionamento. As informações são do G1.



As unidades localizadas nos shoppings Barra e Bela Vista passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Já os postos do Comércio, Cajazeiras e Pituaçu, funcionam de segunda a sexta, das 7h às 16h. No SAC Periperi, por sua vez, o atendimento também é de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Para utilizar os serviços da Sefaz é preciso realizar um agendamento através do SAC Digital.



Além dos SACs, é possível ter atendimento da secretaria por meio da sua sede, na Rua das Vassouras, nº 1, Centro, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Ou ainda nas Prefeituras-Bairro da Barra/Pituba, Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Liberdade/São Caetano, Pau da Lima, Subúrbio e Valéria, das 8h às 17h, de segunda a sexta, através de agendamento prévio no site Hora Marcada.