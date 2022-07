Sefaz realiza workshop de inovação e georreferenciamento para gestão territorial de Salvador

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) realizou o 1º Workshop GeoAnalytics de Dados Fiscais e Tributários, nesta terça-feira (12). O encontro visa contribuir para o aprimoramento de informações contidas nas bases cadastrais georreferenciadas do órgão, para possibilitar a criação de ações mais efetivas voltadas para a arrecadação, redução e fiscalização de créditos, além de permitir a economia de recursos e tornar o processo de cobranças de impostos mais automatizados e inteligentes.

O georreferenciamento é a atividade que consiste em referenciar dados ou objetos com base em sua localização geográfica. No evento também foram apresentados resultados e indicações de novos caminhos para aprimorar a utilização de ferramentas modernas e inovadoras que potencializam a tomada de decisões mais precisas por parte da gestão.

O workshop mostrou aos profissionais outras análises georreferenciais usadas para determinar os valores socioeconômicos dos contribuintes de Salvador e de georreferenciamento de áreas públicas municipais. Atualmente, já foram georreferenciadas 691.100 imóveis. Esse número representa 92% dos 750.938 cadastros imobiliários ativos na base de dados da secretaria.

De acordo com a secretária da Sefaz, Giovanna Victer, o evento interno busca fazer com que políticas públicas sejam planejadas e realizadas a partir de novas ideias possibilitadas por soluções de referência geográfica e inteligência artificial. “Nosso planejamento estratégico busca aliar o conhecimento de gestão pública com as informações trazidas através de estudos analíticos e geográficos. Nosso objetivo é fortalecer a gestão a partir da visão espacial da cidade com ferramentas mais modernas e inovadoras”, aponta a gestora.

Foram temas do workshop: o uso interno de dados georreferenciados; Dados cartográficos qualificados para a gestão tributária da cidade de Salvador; Salvador dados: geotecnologias no gerenciamento de informações espaciais; georreferenciamento de áreas públicas municipais; entre outros.