Segue o jejum: Vitória fica no 0x0 com Brasil de Pelotas no Barradão

O Vitória segue sem ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (30), o Leão desperdiçou o fator casa e, contra um rival abaixo na tabela, ficou no 0x0 com o Brasil de Pelotas. Com o empate sem gols no Barradão, o jejum de triunfos subiu para oito partidas.

Desde que assumiu o Vitória, o técnico Eduardo Barroca ainda não conseguiu comemorar os três pontos. Em cinco duelos, o comandante perdeu duas vezes por 2x1, para o Avaí e Botafogo-SP, e empatou com Chapecoense e Guarani, ambas em 1x1, além do 0x0 com o Brasil de Pelotas.

O resultado em 0x0 deixou o Leão na 14ª colocação, com 21 pontos, a mesma quantidade do Xavante. Mas o Vitória está na frente pelo saldo de gols (0 x -2). Agora, o rubro-negro precisa ligar o secador para Náutico e Figueirense que, se vencerem, chegam aos 22 pontos e ultrapassam na tabela.

PRIMEIRO TEMPO

O Vitória entrou em campo pressionado pelo jejum de triunfos. Tentando reverter a sequência de resultados ruins, o técnico Eduardo Barroca promoveu a estreia de Thiago Lopes, contratado esta semana, além do retorno de Van e Vico como titular.

Logo no começo do jogo, veio uma boa chance. Léo Ceará foi lançado na entrada da área e o goleiro Rafael Martins desarmou com falta. Carleto cobrou, batendo direto para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 12 minutos, o camisa 9 apareceu de novo após roubar a bola e puxou contra-ataque em velocidade. Na hora da finalização, foi cortado por Nuno.

Com mais posse de bola, o Leão seguia tentando abrir o placar. Aos 17 minutos, Vico recebeu na entrada da área, driblou dois jogadores e chutou, para fora. Pouco depois, o atacante fez o desarme e a bola ficou com Van. O lateral cruzou para Rafael Carioca, que bateu para o gol - mas Felipe Martins defendeu.

Aos 26 minutos, o Vitória tomou um susto. Após uma tabelinha de Bruno José e Matheus Oliveira, Danilo Gomes recebeu pelo alto e cabeceou, mas foi para fora, para a felicidade do rubro-negro. Dez minutos depois, o Brasil de Pelotas ficou de novo perto de marcar - só que contra. Carleto cobrou escanteio e levantou na área, e Alex Ruan, tentando afastar de cabeça, por pouco não mandou ao fundo da própria rede.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa também começou com falta a favor do Vitória logo nos primeiros minutos, com cobrança de Carleto. De novo, ele bateu direto para o gol, só que passou à direita. Aos 9 minutos, Vico, por pouco, não abria o marcador. O atacante mandou uma bomba da entrada da área, obrigando Rafael Martins a fazer grande defesa.

O goleiro apareceu de novo após mais uma cobrança de falta de Carleto, dessa vez aos 15 minutos. O camisa 50 cobrou em direção à meta Xavante, mas Rafael Martins impediu sem dar rebote.

A pressão do Vitória continuou. Aos 27 minutos, Marcelinho tentou de fora da área, o arqueiro defendeu, mas deu rebote. Jordy Caicedo conseguiu a bola e deu passe para Rend, que bateu com força, só que para fora. Aos 34, o Leão teve uma chance incrível. Léo Ceará aproveitou falha de Nuno, invadiu a área e ficou cara a cara com Rafael Martins, mas conseguiu mandar por cima do travessão.

Quatro minutos depois, outra oportunidade impressionante desperdiçada pelo Vitória. Marcelinho cruzou e Rafael Martins tentou defender, mas deixou a bola escorregar. Viçosa aproveitou e bateu de pé esquerdo, tirando tinta do travessão. Aos 47, Frizzo recebeu de Marcelinho e chutou, em cima da marcação. O camisa 84 pegou a sobra e tentou, mas também não conseguiu.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória inicia o segundo turno fora de casa. Pela 20ª rodada da Série B, o Leão visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA). O jogo está marcado para o dia 8 de novembro, às 16h. Guilherme Rend será desfalque já que, contra o Brasil de Pelotas, levou o terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Brasil de Pelotas - 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Van, Maurício Ramos, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido (Matheus Frizzo) e Thiago Lopes (Marcelinho); Vico (Ruan Nascimento), Rafael Carioca (Jordy Caicedo) e Léo Ceará (Júnior Viçosa). Técnico: Eduardo Barroca.

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Nuno, Luis Felipe (Rafael Vinicius) e Alex Ruan; Bruno Matias, Cazonatti e Matheus Oliveira (Mateus Mendes); Danilo Gomes (Bruno Santos), Bruno José (Jarro Pedroso) e Luiz Henrique (Gabriel Poveda). Técnico: Cirilo.

Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Guilherme Rend e Wallace, do Vitória; Rafael Martins, Rafael Vinicius e Jarro Pedroso, do Brasil de Pelotas

Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (trio do Rio de Janeiro).