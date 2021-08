'Seguiram e pegaram por trás, uma covardia', diz pai de estudante morto em escadaria

O pai de Luiz Carlos Mendes Cerqueira Júnior, 23 anos, diz que o filho foi executado e cobra explicações da polícia sobre o crime. “Não foi troca de tiros como estão dizendo. Foi uma execução. Ele foi morto com seis tiros pelas costas”, denuncia o pai, Luiz Carlos Mendes Cerqueira.

Estudante de radiologia, Luiz Carlos foi morto a tiros na noite da terça-feira (24), em uma escadaria da Rua Pedro Araújo, na Fazenda Grande do Retiro, que faz ligação com a Avenida San Martin. Ele havia acabado de sair de casa.

O rapaz era o segundo filho do pai e o único da mãe. Os pais são separados, mas ambos moram no mesmo bairro. Momentos depois do crime, o pai recebeu a ligação de que o filho havia sido baleado. Quando chegou no local, encontrou ele morto.

O pai disse que o filho saiu de casa rumo ao curso. Dez metros depois da residência, o rapaz começou a descer a escadaria. Já no final, ele foi baleado. “Seguiram ele, com certeza. Aproveitaram que o horário tinha pouco movimento de pessoas e o pegaram por trás, uma covardia”, acredita Luiz Carlos.

Ele rebate informações que circularam de que Luiz Carlos teria sido morto por ser amigo de traficantes da região. "Vão ter que provar", diz. "Como uma pessoa que mora numa favela, no meio do tráfico, vai passar de cabeça alta no meio de traficante? Meu filho foi educado para dar 'bom dia', 'boa tarde' a todos. Isso é ser amigo? Nós, como familiares, desconhecemos, é mentira", disse. "Querem imputar a ele algo que não existe. Não houve tiroteio. Foi uma execução sumária", reafirma.

O pai afirma que agora espera uma resposta da polícia. "Eu quero saber o motivo, desejo saber o motivo. E creio que a polícia, e através da opinião pública, dê essa resposta. Por que? O porquê de um assassinato tão brutal dessa forma? Um jovem que não devia, não comprava fiado, não tomava emprestado. Um estudante dedicado, tinha sonho de fazer Educação Física, após o estudo de Radiologia. E ser interrompido dessa forma. Quero que a polícia, junto com a Justiça, nos traga essa informação. Quem assassinou meu filho?".

Algumas informações que circulam nas redes sociais, apontam como autor dos disparos um traficante conhecido como Belo. No local, a maioria dos moradores preferiu não falar. Os poucos que aceitaram conversar disseram que o rapaz era uma pessoa trabalhadora, que não se envolvia com a criminalidade, porém foi vítima da violência que atualmente atinge a região. “A gente não sabe se a morte do rapaz tem a ver com essa briga entre eles, mas não há dúvida de quem fez isso é envolvido, pois estão eles estão se matando por aí e isso acaba para quem não entra em nada”, disse um morador.

Um comerciante das imediações relatou que ultimamente a região vem sofrendo com tiroteio constantes. “A situação aqui está barril. Infelizmente mataram um rapaz de bem. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu e nem o motivo, mas nos últimos dias isso aqui está igual a Valéria, Jardim Santo Inácio, Bom Juá, com essas guerras entre facções que não acaba nunca. Essa briga deles a gente sabe como é: não querem saber quem está passando, querem matar o rival”, lamenta.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Não há mais detalhes sobre os autores dos disparos. Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e isolaram a área para a realização da perícia.