Segunda dose de vacina para idosos provoca fila de 1h30 na Arena Fonte Nova

A aplicação da segunda dose da vacinação nos idosos deixou a Arena Fonte Nova movimentada, nesta terça-feira (2). Por volta das 10h30, a fila subia pelo viaduto e seguia até o Aquidabã. Servidores contatam que ela já estava grande antes mesmo dos portões serem abertos, às 8h,e que a espera estava durando, em média, 1h30. Mas para o pedagogo Matheus Moreira, 36 anos, esse tempo não tem preço.

"Para quem já esperou um ano pela vacina, esperar alguns minutos não é nada. Minha avó é tudo para a gente, então, essa segunda dose da vacina é uma esperança de que tudo vai ficar bem", disse.

A Arena Fonte Nova recebeu mil doses para atender ao público, exclusivamente idosos que precisam receber a segunda dose, mas o coordenador da vacinação nesse posto, Danilo Farias, contou que outras pessoas procuraram a unidade. Enquanto a espera era de 1h30 na Fonte Nova, no Parque de Exposições não há filas.

"Estamos com pessoal na fila fazendo essa orientação de que aqui é um ponto exclusivo para segunda dose de idosos. A demanda foi alta, principalmente mais cedo, e a gente já esperava porque é um hábito dos idosos acordarem cedo", disse.

Foi necessário pedir reforço para agilizar a fila, e mais seis servidores foram solicitados para ajudar no lançamento dos dados no sistema, fase mais demorada do processo. Depois que os dados são registrados, momento em que o paciente é identificado, é só seguir para uma das seis baias e receber o imunizante, como fez dona Maria Luiza Xavier, 95 anos. "Estou mais feliz e mais aliviada", disse, enquanto segurança o algodão de cobria o local da aplicação.

Para a primeira dose os locais de aplicação são os drives localizados no 5º Centro de Saúde, nos Barris, e no Atacadão Atakarejo de Fazenda Coutos. A ação também ocorre nos pontos fixos situados na USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.