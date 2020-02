Segunda temporada de 'A Amiga Genial' ganha data de estreia

Baseada na obra da escritora italiana Elena Ferrante, a segunda temporada da série A Amiga Genial estreia no dia 16 de março, às 23h, na HBO e HBO GO.



A nova fase intitulada História do Novo Sobrenome retoma a história das amigas Lila e Elena, que agora estão com 16 anos.



Com oito episódios, a série tem início exatamente onde terminou a primeira temporada, quando Lila, que está recém-casada com Stefano Carracci, e Elena, uma estudante exemplar, se veem em um determinado momento de muitos questionamentos sobre o futuro de suas vidas.



Toda filmada na Itália e falada no idioma local e também em dialeto napolitano, produção tem direção de Saverio Costanzo, com elenco encabeçado por Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila).