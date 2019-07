Segundas do Chorinho apresenta dupla australiana na Varanda do Sesi Rio Vermelho

O projeto Segundas do Chorinho apresenta na edição desta segunda (8) o trabalho da dupla australiana Duo Agogo. Criado há dez anos pelos músicos Adam May (cavaquinho) e Paul Carey (violão), o duo tem se apresentado em várias partes do mundo.

A apresentação terá participação especial dos brasileiros, Juvino Filho (clarineta) e Rodrigo Heringer (percussão). Juntos, ele vão interpretar um reportório com choro tradicional brasileiro e composições originais que foram inspiradas no gênero e em outros ritmos do Brasil. Como já é tradicional do formato da Roda de Choro, outros músicos sobem ao palco de forma espontânea durante a noite.

Os australianos já tocaram em palcos de festivais, conservatórios e clubes da Austrália, como o Adelaide International Guitar Festival 2010, Festival Internacional de Cinema de Melbourne de 2013 e Brazil Day Festival Sydney 2012. Adam e Paul dedica-se ao estudo e a prática do chorinho e têm feito parceria com grupos e músicos barasileiros.

Segundas do Chorinho

O quê: apresentação da Duo Agogo na Segundas do Chorinho

Quando: Segunda (8), às 20h

Onde: Varanda do Sesi Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, n 9).

Couvert: R$ 15 (até às 20h) e R$ 20 (depois)