Segundou: Joca Guanaes entrevista os empreendedores Lena e Giulio Peron

O Segundou desta semana trouxe algo inédito no programa. Joca Guanaes entrevistou mãe e filho, Lena Peron, também conhecida como Mama Peron, e seu filho Giulio Peron, dois empreendedores que conseguiram provar que dá para aliar sustentabilidade e tecnologia e criar produtos de beleza que sejam eficazes e não agridam o meio ambiente.

Eles são fundadores da Feito Brasil e Quintal Dermocosméticos, primeiras marcas independentes de beleza no país que retratam elementos da brasilidade, homenageiam regiões e, com isso, alcançam lugar de destaque em um mercado complexo e altamente competitivo.

Ambas as marcas também integram o portfólio da Belong.Be, marketingplace que ajuda pequenas empresas de beleza a terem menos concorrência no varejo tradicional e conquistarem seu espaço, criada pela empresária Simone Sancho, com quem conversamos há duas semanas.

Confira o programa: