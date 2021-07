Segure o tchan e responda: tamanho é documento?

Os deuses hindus Brahma e Vishnu estavam discutindo feio, quase às vias de fato, quando Shiva resolveu botar o pau na mesa, literalmente, para encerrar a discussão sobre quem era mais poderoso. O falo era descomunal e até hoje os outros deuses procuram o final daquele pênis sem fim. A briga acabou e até hoje a religião hinduísta cultua Shiva com grandes falos sagrados. Lá na Índia, pelo menos para os deuses, tamanho é documento, sim. Contudo, para nós, meros mortais, seguimos a mesma cartilha? Não dá para ter o pinto do deus hindu, mas a medicina estética já permite alguns centímetros a mais no instrumento, por meio de intervenção cirúrgica. Contudo, vale a pena mexer em quem está quieto? Depende.

No último fim de semana, o cantor sertanejo Tiago, que faz dupla com Hugo, revelou ao blogueiro Hugo Gloss que fez uma intervenção plástica no seu pênis para o aumento do dito-cujo. Nenhuma novidade, em parte. Este tipo de cirurgia se tornou cada vez mais comum entre os homens, mas foi a primeira vez que um famoso evidenciou o tema. “O aumento peniano já era possível há bem mais tempo, mas somente pra quem tinha problemas reais. Agora, surgiu essa possibilidade de fazer isso esteticamente, e o médico é um cara que eu já conhecia. Eu fiquei curioso”, disse Tiago.

O cantor entra para um grupo cada vez maior de homens que mexem nos pênis. Em 2018, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês) divulgou uma pesquisa sobre procedimentos para o aumento de pênis. Entre 2013 e 2017, 45.604 homens fizeram a cirurgia, 1.316 somente no Brasil. O campeão dos pintos insatisfeitos foi a Alemanha, com quase 3 mil. No Brasil, a cirurgia não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia, salvo em casos patológicos. O preço varia entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, a depender do procedimento.

Muitos médicos são contra a operação estética do órgão sexual, por uma regrinha simples na medicina: cirurgia, apenas em último caso. Em grande parte das intervenções, um psicólogo é mais importante do que o próprio médico. “Muitos que chegam aqui na clínica eu digo que eles procuraram a pessoa errada. Que no caso dele, é preciso buscar um psicólogo ou psiquiatra. Não faço. Nem todo mundo tem perfil para fazer este tipo de procedimento. Aliás, a grande maioria. Geralmente recebo aquelas pessoas malhadas, com aspecto narcisista, querendo achar problema onde não tem, buscando uma perfeição onde não existe. Isto não se trata na mesa de cirurgia, mas numa terapia”, afirma o urologista e cirurgião plástico, Eduardo Lopes.

Sertanejo Tiago deixou em evidência um questionamento: até onde vai a busca pela masculinidade esteriotipada?

Uma cirurgia como esta é muito complexa para ser feita, por exemplo, como um implante de silicone nos seios. Pense que o pênis tem dois estados: em repouso e ereto. Então, é preciso pensar como fazer um procedimento pensando nas duas situações. Para engrossar o pênis, o método mais utilizado é a bioplastia peniana. O procedimento pode utilizar o polimetilmetacrilato, um material de origem plástica utilizada em outros procedimentos estéticos como no bumbum, além da própria gordura do paciente injetada no local, abaixo da pele. Já para o alongamento, é utilizada a faloplastia, um conceito amplo para diversas intervenções cirúrgicas. A depender do caso, pode ser utilizado até para a cirurgia de transexualidade, a troca de sexo, ou reconstrução peniana após amputação ou deformidade. No caso da faloplastia, o SUS pode cobrir a cirurgia, a depender do caso.



Segundo afirmação do próprio cantor sertanejo Tiago, citado no início da matéria, o caso dele foi o aumento. Se ele sofria de um problema funcional chamado micropênis, quando o tamanho não ultrapassa os 9 centímetros ereto, é recomendado. Contudo, nada muito Shiva. A tendência é não crescer mais que 4 centímetros, somente em repouso. Vivo, o tamanho quase não muda. No caso de um micropênis, o problema pode estar na gordura em excesso no local, que pode ser corrigido com uma lipo na região pubiana. Também existe a possibilidade de a bolsa escrotal estar grudada na metade do falo, deixando com aparência menor. Em último caso, se tenta avançar o pênis por meio de uma parte interna do órgão, conhecido na medicina como ligamento suspensor.

“O homem tem uma preocupação muito grande com esta coisa de tamanho de pênis. Tem pessoas que quando o pênis está mole retrai muito, então a aparência do pênis em repouso aparenta ser muito pequeno. Mas, em ereção, pode quintuplicar de tamanho. Aí tem pessoas que ficam com vergonha porque não fazem volume na roupa ou na sunga. Qualquer cirurgia existe dois lados e um deles é o risco. Vale arriscar quando se trata de algo estético? A resposta é não”, completa o médico Eduardo Lopes, que também é professor da UniFTC.

Contudo, existem casos e casos. Além do micropênis, a circunferência também pode ser perigosa. Eduardo Lopes lembra que teve um paciente com o pênis de tamanho normal quando ereto, mas muito fino. “Nenhuma camisinha ficava. Era comum o preservativo ficar dentro da vagina da parceira, isto sem contar o perigo de doenças sexualmente transmissíveis, pois ele acabava perdendo a proteção. Neste caso, é preciso a intervenção”.



Riscos

O problema é que, como toda cirurgia, existem riscos e possíveis sequelas. No preenchimento para aumentar o diâmetro, pense que ele é feito para um pênis ereto. Mole, esse produto inserido precisa ir para algum lugar. Quando em repouso, ele fica acumulado no falo retraído e acaba ganhando uma barriga de cervejeiro. Sem contar outros riscos: deformidade no pênis, complicações com infecção e até alteração na sexualidade (impotência), que pode levar a depressão. É aí que entra um novo conceito para homens que buscam incansavelmente pelo pênis grande para fazer volume na cueca. Psicólogos chamam de transtorno dismórfico peniano. É justamente quando a cabeça que precisa ser mexida é outra.

Se o problema não é a funcionalidade ou deformidade do órgão, o que leva o homem a fazer uma cirurgia estética no pênis? A masculinidade tóxica e um pouquinho de filme pornô explicam. Se a ideia é que a maioria dos homens são como atores pornográficos, guarde esta zorra e viva em paz, pois Kid Bengala é uma raridade no mundo. Pesquisas apontam que o tamanho médio do pênis de um brasileiro fica entre 12 e 16 cm. Pessoas com micropênis representam apenas 0,6% da população brasileira.

Mapa mundi do tamanho do pênis

“Provavelmente, o que aconteceu com este cantor sertanejo (Tiago) é a representação que ele entende a respeito do que seja uma masculinidade. O que é ser homem? Quando as plásticas não são de forma restaurativas ou funcionais, elas revelam um narcisismo diante de um estereótipo daquilo que a sociedade prega como perfeito”, explica o psicólogo e membro do Conselho Regional de Psicologia, Valter da Mata. “A psicologia precisa entrar na questão da simbolização desta cirurgia para o homem. É um procedimento estranho, com riscos. O psicólogo precisa intervir junto a este indivíduo para questionar a importância deste ato extremo. O que é isto para ele? É apenas um troféu para exibir, se tornar este macho alfa de filme pornô? O cidadão precisa entrar em contato com ele mesmo antes deste procedimento”, completa.

É aí que entra a masculinidade tóxica. O conceito de ser homem parece não ter mudado ao longo da história. A representatividade do macho alfa permanece limitada ao conceito de virilidade, perfeição e desprovida de erros. Afinal, qual a opinião de quem está do outro lado? Conversamos com mulheres e homens sobre o tema e a opinião é quase unânime: não adianta ter um brinquedão se não sabe brincar. Mudamos os nomes das entrevistadas, mas as opiniões não fogem desta regra.

“Passei um bom tempo saindo com um cara de pênis grande. O sacana sabia de sua condição e controlava, inclusive. Ou seja, não penetrava muito pra não machucar. Aí, o que acontece? Se fosse com tudo, machucava. Se controlasse, não dava prazer porque não tinha fricção (vai e vem)”, disse Jeniffer. “Tamanho não é documento, pelo contrário, pode até atrapalhar. Principalmente se o cara teve a educação sexual dele através de pornôs e acha que sexo se resume a penetração fervorosa. A funcionalidade é melhor que o tamanho”, replicou Leila.

“Melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Pequeno não dá, médio é o ideal e grande precisa saber fazer”, completa Rodolfo. Viu? Não se resolve tudo como Shiva e o problema está na sua cabeça. O homem é exigido pela sociedade para não errar, principalmente no sexo. Se sentir bem e munido de autoestima é o primeiro passo para mudar esta masculinidade tóxica. Às vezes é só saber usar o que tem debaixo das calças, independentemente do tamanho. Sua cabeça é seu guia.





Curiosidades sobre o pinto

O que é faloplastia?

Um conceito amplo que, a depender do problema, até o SUS cobre. Ela pode aumentar o pênis por meio de uma prótese, uma folha de silicone ou avançando o pênis expondo uma parte interna do órgão, conhecida como ligamento suspensor. O crescimento pode chegar até 4 cm, mole. Ereto, o tamanho dificilmente acontecerá. Este procedimento também pode ser usado nas cirurgias para troca de sexo (feminino para o masculino), além de corrigir deformidades e até amputações.

O que é Bioplastia peniana?

Procedimento para engrossar o pênis. Pode ser colocado um produto bio compatível, como o polimetilmetacrilato, um material de origem plástica colocada em outras cirurgias plásticas como no bumbum, ou a própria gordura do paciente. Ambos são colocados logo abaixo da pele. Contudo, quando o órgão está em repouso ele pode sofrer uma deformidade, criando uma “barriga” nele, pois diminui o espaço do produto inserido.

Existem riscos?

Como toda cirurgia, sim. Para fazer o procedimento, existe uma equipe com cirurgião plástico, urologista e acompanhamento psiquiátrico. São vários encontros com psiquiatras e psicólogos até a liberação da cirurgia. Uma cirurgia como esta pode gerar deformidades no pênis, impotência sexual, perda de libido e complicações com infecção. Tudo isso pode levar à depressão. É preciso um tempo de abstinência sexual, a depender do procedimento.

Quando um pênis é considerado pequeno?

A cirurgia para o aumento do pênis é recomendada quando o paciente sofre de micropênis, quando o orgão não supera os 9 cm de tamanho. Neste caso, o procedimento passa a ser funcional e o SUS pode cobrir. Confira os outros tamanhos: pequeno (entre 10 e 12 cm), médio (entre 13 a 16 cm) e grande (acima de 17 cm).

Qual o maior pênis do mundo

Em 2014, um site americano mapeou, por meio de pesquisa, os países mais bem dotados do mundo. O Brasil não é o primeiro, mas está acima da média: 16,10 cm, ereto. A Sociedade Brasileira de Urologista é mais modesta, alegando que o pênis

brasileiro fica entre 12 e 16 cm. O campeão é a turma do Congo, com 17,93 cm de média. O continente menos dotado é a Ásia. Na lanterninha, a Coreia do Sul, com 9,66 cm.





Deuses descomunais pelo mundo





Shiva

Deus Hindu cultuado com falos gigantes, muitas vezes em forma de linga, espalhada em boa parte da Índia. O falo de Shiva descomunal é o símbolo da sexualidade e energia dele, que sempre foi representado por uma figura com histórias bem sexuais. Diz a lenda que Shiva, ao ver dois deuses brigando pela maior força, ele exibiu seu falo gigante, finalizando a briga e reinando a paz no mundo.

Exu

Desprovido de vergonha, o orixá é exibido com um falo ereto que simboliza o seu poder na criação, fecundidade e sexualidade, além do seu jeitinho pouco ortodoxo de chocar os bons costumes e a vergonha. Um tapa na cara dos caretas. O instrumento de Exu é o Ogó, em formato fálico.

Min

Deus egípcio da fertilidade. Mulheres que não conseguiam engravidar seguravam no pênis da estátua da divindade. As suas esculturas possuem um falo ereto, muitas vezes ele mesmo segurando o órgão com a mão esquerda. Historiadores acreditam que existiam rituais com orgias para cultuar este deus do Egito.

Frey

Associado à fertilidade e a agricultura, era representado com um falo gigante que chegou a chocar os cristãos que tiveram os primeiros contatos com os nórdicos. Ele também abençoa o casamento. Inclusive é casado com uma gigante chamada Gerda. Só perdia pra Shiva.

Priapo

Talvez o único deus grego bem dotado, que nunca deixava seu bichinho amolecer. Seu pênis grande, na verdade, se tratava de uma vingança de Hera, que o fez nascer com o falo desproporcional. Desde pequeno, todos se assustavam com o órgão de Priapo. Filho de Dioniso e Afrodite, ele também representa a fertilidade.

Pintinho grego

Repararam que as estátuas gregas possuem pequenos falos, como se estivessem no frio? Na época, pênis grande era considerado grosseiro para os gregos da sociedade. Muitos artistas também imaginaram que um pênis maior ou ereto traria muito mais risos do que contemplações da arte. Na época, as figuras depravadas eram representadas com pênis grande. A camada mais tradicional da sociedade condenava.

Kurupi

Este deus guarani tem aparência feia, baixinho, barrigudo e com um pênis fora do comum. Diz a lenda que ele costuma violentar sexualmente pessoas perdidas na mata e pode escalar árvores com...seu pênis. É uma criatura muito temida, principalmente nas noites de lua cheia.







*Confira mais sobre este assunto na próxima terça-feira (13), no quadro Saúde e bem-estar, com apresentação de Jorge Gauthier. Jorge conversa com o urologista e sexologo Danilo Galante, sobre o tema: tamanho é documento. Será às 18h, pelo Instagram do CORREIO* (@correio24horas)