Seguro automotivo: 10 coisas que você precisa saber para não perder seus direitos

Os veículos estão caros e para proteger seu patrimônio a melhor solução é segurar o bem. Mas assim como a garantia de fábrica do carro, o seguro é um contrato e o que foi acordado entre as partes deve ser seguido à risca, sob pena de ser invalidado.

Passar informação errada sobre o local de pernoite, omitir condutores e outros erros de cadastro são as maiores causas de perda do seguro. No entanto, mesmo agindo de boa-fé você pode não ter conhecimento ou estar mal orientado e perder o direito à indenização em caso de sinistro.

Se você tem um filho ou companheiro que não era habilitado ou não estava entre as pessoas aptas a guiar seu automóvel quando fez o seguro, isso pode ser um problema. Por isso, é importante avisar à seguradora sobre uma mudança como essa.

O endereço em que você reside pode alterar o valor do seguro, pois as empresas dividem as cidades em zonas. Algumas delas têm maior incidência de roubo e, por isso, há variação de valores. Dessa forma, nem pense em usar outro endereço para ter um desconto e, se mudar de casa, avise imediatamente ao seu corretor.

"Qualquer informação que não seja condizente com a realidade sobre a utilização do veículo, pode ser capaz de uma indenização negativa pela seguradora", é o que explica Marcelo Dias, CEO da Busca Vida Seguros.

Mau uso

Em um estado como a Bahia, com muitas praias e lugares que incitam aventuras, é preciso ter alguns cuidados. Quem já não recebeu ou viu o vídeo de algum carro sendo levado pelo mar? Em um caso assim, esqueça exigir algum ressarcimento da seguradora.

Veja 10 situações que podem levar à perda do seguro:

1 - É óbvio que se você ainda não pagou ou está com parcelas atrasadas do seguro a cobertura de qualquer evento não será efetivada;

2 - Não informar corretamente o endereço de pernoite e omitir a lista de condutores pode complicar o pagamento de um sinistro;

3 - Se você emprestou o carro para uma pessoa não habilitada a situação se agrava;

4 - A sua própria CNH precisa estar válida. Se ela está vencida há mais de 30 dias, o problema será grande. A pandemia atrasou algumas renovações, então é bom fazer uma checagem;

5 - O carro é seu e você pode fazer mudanças, mas é necessário estar dentro da lei. Também é preciso notificar a seguradora se promoveu alterações nele;

6 - Rebaixar ou fazer ajustes na suspensão, medidas que podem modificar a aerodinâmica do automóvel, impactando a dirigibilidade e, consequentemente, agravando o risco de acidentes pode acarretar a perda da cobertura do seguro;

7 - Instalar rodas com dimensões superiores às recomendadas pela fábrica, sem avisar previamente à seguradora também são um problema. Sistemas de som muito parrudos, que alterem muito a parte elétrica também podem comprometer a cobertura;

8 - Dirigir sob o efeito de álcool pode render uma multa e causar acidentes. E é claro que se você causar algum acidente guiando assim a seguradora não vai te atender;

9 - As seguradoras acompanham de perto o trabalho da polícia para recuperar carros roubados e furtados. Dessa forma, é bom lembrar que dar um fim no carro para receber o valor é crime - você já pode até ter visto isso em algum filme. Provavelmente, será descoberto e a situação irá se agravar;

10 - Agravar o risco de sinistro, como causar acidentes propositalmente ou andar acima de velocidades seguras, pode dificultar a cobertura. Deixar vidros e portas do carro abertos, facilitando um furto, também complicam o ressarcimento.