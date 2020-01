Seis anos depois, Denny volta aos palcos do Festival de Verão

Era uma noite de sexta-feira do dia 31 de janeiro, meia hora antes de se completar meia noite, quando Denny Denan subiu pela última vez aos palcos do Festival de Verão. Na época, o evento ainda era realizado no Parque de Exposições e o artista ainda era vocalista da Timbalada. Seis anos e dois dias separam essa última experiência da volta de Denny ao Festival, que este ano acontece neste sábado (1º) e domingo (2), na Arena Fonte Nova.

De última hora, o artista foi anunciado como a última atração do Palco Dique, no domingo. “A gente demorou pra divulgar, pois eu tenho um outro show marcado no dia, que vai ser no Rio Vermelho. Mas a gente organizou uma logística que vai permitir que tudo dê certo”, disse o artista, que nesta segunda-feira (27) visitou a Rede Bahia.

Para surpreender o público e fazer referência a Turbina, sua música de trabalho para o Carnaval, Denny gostaria de chegar de avião na Arena Fonte Nova. “Se fosse de helicóptero, até dava para a gente imaginar isso”, brincou.

Com o ritmo de frevo, mas sem perder a tradicional percussão baiana, o clipe oficial da música foi lançado nesta segunda. “É uma música bem carnavalesca. Tem até um verso que diz ‘Essa é pra você que quer curtir o Carnaval’", disse antes de revelar que no Festival de Verão o verso vai mudar um pouco: “Essa é pra você que quer curtir o FV”.

Além de Turbina, o repertório de Denny vai ser mesclado de músicas atuais com as que fizeram sucesso na sua voz, na época da Timbalada. “Eu faço parte da música baiana e adoro cantar a Bahia. Eu também apresento músicas de outros artistas, canções de axé consagradas”, adiantou.

Denny também comemorou a volta do Festival de Verão para o mês de fevereiro. “Acho que quantos mais eventos tivermos nesse período pré-carnavalesco, ganha o turismo e a cultura da nossa cidade”. Nesta quarta-feira (29), por exemplo, o artista vai fazer o seu último ensaio de Verão, no Pelourinho. Denny vai receber as bandas Araketu e Parangolé, na Praças das Artes, a partir das 18h. “É muito bom cantar ao lado dessas duas bandas. O Araketu tem uma história muito linda e Tony Salles, vocalista do Parangolé, é praticamente meu irmão”, disse.

Esses eventos estão preparando o artista para os nove shows já confirmados que serão feitos nos seis dias de Carnaval de Salvador, de 20 até 25 de fevereiro. Sete apresentações serão em camarotes. As outras duas são o Bloco DD, na segunda-feira de carnaval, e um trio independente, na terça-feira da festa.

*Com orientação do editor Roberto Midlej