Seis jovens morrem após carro ficar submerso em riacho em Luziânia, DF

Seis homens mortos foram encontrados dentro de um carro submerso em um riacho da zona rural de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, na manhã deste domingo (5). As vítimas tinham idades entre 15 e 28 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h por uma pessoa que passava pelo local. De acordo com as autoridades, o veículo modelo Gol vermelho perdeu o controle da direção, saiu da estrada, capotou e caiu dentro do córrego. O carro estava apenas com as rodas para o lado de fora da água, enquanto a parte submersa estava presa a um tronco de árvore. A testemunha chegou a relatar, segundo os bombeiros, que acredita que o acidente teria ocorrido na noite anterior.

Equipes de mergulhadores fizeram o reconhecimento do local e encontraram os corpos dos seis jovens presos às ferragens.

Em entrevista para a TV Anhanguera, afiliada da Globo no estado de Goiás, familiares relataram que os rapazes eram moradores de Santa Maria, no DF, e iriam passar um final de semana no Lago Corumbá 3, em Luziânia.