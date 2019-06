Seis pessoas desaparecem após barco naufragar em rio no Amazonas

Seis pessoas estão desaparecidas após um barco naufragar no Rio Juruá, no interior do estado do Amazonas. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (20), quando havia 97 pessoas a bordo.

A embarcação saiu de Manaus e estava a caminho do município de Carauari. São aproximadamente três horas de distância entre a sede da cidade e o local onde o houve o naufrágio, em região remota do Rio Juruá.

Na manhã desta sexta-feira (21), uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros vai trabalhar na área onde ocorreu o naufrágio para tentar localizar os desaparecidos. Além dos Bombeiros e Marinha, equipes da Prefeitura de Carauari, Defesa Civil e Secretaria de Saúde fazem buscas na região.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente.