Seis pessoas são assassinadas em chacina na Paraíba

Seis pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas após uma chacina no município de Marcação, no litoral da Paraíba. Segundo o delegado Sylvio Rabello, responsável pelo caso, as vítimas estavam em uma casa onde possivelmente ocorria tráfico de drogas e a suspeita é de que o crime aconteceu por causa da disputa de grupos criminosos pelo domínio do comércio de entorpecentes na região.

A polícia acredita que a quadrilha seja formada por três ou quatro homens. "É uma região grande, onde geralmente tem dois ou três grupos criminosos que disputam o tráfico entre si", diz o delegado. De acordo com Rabello, a polícia já havia detido um grupo de traficantes da região no ano passado, o que teria ajudado em reduzir em cerca de 80% o número de homicídios da região.

Quatro das seis vítimas assassinadas eram de uma mesma família - a mãe, a filha, o filho e a nora. As demais vítimas foram encaminhadas ao hospital. A polícia ainda não identificou identidades dos suspeitos.