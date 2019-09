Seis vezes Messi! Argentino é eleito melhor do mundo pela 6ª vez

O argentino Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez na carreira, dessa vez referente à temporada 2018/2019. O anúncio do vencedor do prêmio The Best foi feito pela Fifa nesta segunda-feira (23), em Milão, na Itália.

Messi, do Barcelona, teve como concorrentes no Top 3 o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o zagueiro holandês Van Dijk, do Liverpool. Com a sexta coroação, ele se isola como maior vencedor entre os homens e empata com Marta na contagem em ambos os gêneros.

Apesar da temporada frustrante do Barça, que foi campeão espanhol, mas acabou eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o craque canhoto teve os números a seu favor. Ele foi o maior goleador do planeta, com 54 gols em 56 jogos. Liderou a artilharia do Espanhol, com 36 gols, e da Liga dos Campeões, com 12.

A recuperação do trono acontece um ano depois de o croata Luka Modric quebrar uma década de hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que ganharam cinco prêmios cada entre 2008 e 2017. Antes do atual, o camisa 10 da Argentina foi melhor do mundo em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

"Na verdade, eu sempre digo que o prêmio individual é secundário, o mais importante é o coletivo. Mas hoje é especial para mim, tive a oportunidade de estar ao lado da minha mulher e de dois dos meus três filhos. O Thiago já veio aqui mas era muito pequeno, hoje vê-los ali não tem preço. São dois apaixonados por futebol, e estão adorando ver tantos jogadores aqui, não sabem se pedem autógrafos, estão tímidos", declarou o craque argentino após o anúncio.

A votação teve participação dos capitães e técnicos das seleções nacionais, além de torcedores e jornalistas escolhidos pela Fifa.

O último brasileiro a ser eleito melhor do mundo pela Fifa foi Kaká, em 2007. Na ocasião ele jogava no Milan e tinha sido campeão e artilheiro da Liga dos Campeões, com 10 gols. Kaká desbancou Messi, que ficou em segundo lugar, e Cristiano Ronaldo, terceiro colocado naquele ano.

Depois disso, quem chegou mais perto foi Neymar, terceiro colocado nas edições de 2015 e 2017. Quando apareceu entre os finalistas pela primeira vez, o atual camisa 10 da Seleção viu Messi faturar a Bola de Ouro. Aquela havia sido a última vez que o argentino vencera. Não é mais.

Alisson, melhor goleiro do mundo

Se os brasileiros não venceram entre os jogadores de linha, no gol, pelo menos desta vez, brilhou a estrela de Alisson. Goleiro do atual campeão europeu, o Liverpool, eleito o melhor do continente pela Uefa, agora foi a vez de ser escolhido pela Fifa como o melhor goleiro do mundo. O prêmio é oferecido desde 1987 e Alisson é o primeiro brasileiro a vencê-lo. A última vez que um sul-americano havia ganhado foi em 1998, com o paraguaio Chilavert.

Os atuais recordistas na premiação de melhor goleiro do mundo são Iker Casillas e Buffon, ambos com cinco títulos. Espanhol e italiano são seguidos de perto por Manuel Neuer, goleiro alemão que venceu em quatro oportunidades. Antes de ir para Alisson, o prêmio estava nas mãos do belga Courtois, que defende o Real Madrid.

Outras premiações

O prêmio de gol mais bonito do ano ficou para o húngaro Dániel Szóri, do Debreceni, que emendou uma bela bicicleta e superou a concorrência de Messi e de Juan Quintero, do River Plate. Já o melhor técnico do ano foi Jürgen Klopp, alemão que comanda o Liverpool. Ao receber o prêmio, Klopp começou brincando que o troféu é bem pesado antes de agradecer à família.

"Há 20 anos ninguém esperaria que estaria aqui. Quero agradecer ao incrível clube em que trabalho, que não deixa o coração para trás. O meu objetivo foi conquistado e tenho que agradecer muito a minha equipe. Como técnico, você pode no máximo ser tão bom quanto seus jogadores. Tenho muito orgulho de conseguir fazer meu time chegar até esse nível. Estou aqui por muitas pessoas", afirmou o treinador.

A premiação de melhor técnico do mundo foi criada em 2010 e nunca um mesmo treinador conseguiu vencer por duas vezes consecutivas. José Mourinho, Guardiola, Vicente del Bosque, Jupp Heynckes, Joachim Löw, Luis Enrique e Zidane já faturaram o título.

Vencedor da vez, Klopp aproveitou para dizer que não é muito chegado a essas premiações, mas queria aproveitar o espaço de visibilidade para afirmar que se juntou à ONG Common Goal, criada pelo jogador espanhol Juan Mata, do Manchester United. A instituição conta com mais de 100 jogadores e treinadores, homens e mulheres, que doam 1% dos seus salários para projetos sociais e educacionais ligados ao futebol ao redor do mundo.

Klopp exibe o troféu de melhor técnico do mundo (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Melhores do mundo no século XXI:

2001

1º Luís Figo

2º David Beckham

3º Raúl

2002

1º Ronaldo

2º Oliver Kahn

3º Zidane

2003

1º Zidane

2º Henry

3º Ronaldo

2004

1º Ronaldinho Gaúcho

2º Henry

3º Shevchenko

2005

1º Ronaldinho

2º Lampard

3º Eto'o

2006

1º Cannavaro

2º Zidane

3º Ronaldinho Gaúcho

2007

1º Kaká

2º Messi

3º Cristiano Ronaldo

2008

1º Cristiano Ronaldo

2º Messi

3º Fernando Torres

2009

1º Messi

2º Cristiano Ronaldo

3º Xavi

2010

1º Messi

2º Iniesta

3º Xavi

2011

1º Messi

2º Cristiano Ronaldo

3º Xavi

2012

1º Messi

2º Cristiano Ronaldo

3º Iniesta

2013

1º Cristiano Ronaldo

2º Messi

3º Ribéry

2014

1º Cristiano Ronaldo

2º Messi

3º Neuer

2015

1º Messi

2º Cristiano Ronaldo

3º Neymar

2016

1º Cristiano Ronaldo

2º Messi

3º Griezmann

2017

1º Cristiano Ronaldo

2º Messi

3º Neymar

2018

1º Modric

2º Cristiano Ronaldo

3º Salah