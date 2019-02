Seja um investidor, mesmo ganhando um salário mínimo por mês

Água, luz, aluguel, telefone, supermercado e só uma salário de R$ 998 para dar conta disso tudo. O trabalhador que ganha um salário mínimo faz milagre. Por mais que pareça impossível, dá para sobrar alguma coisa e garantir um colchão mais confortável para a aposentadoria. O CORREIO mostra que dá para ser um investir mesmo quando se ganha tão pouco.

O levantamento foi feito com a ajuda do aplicativo Guia Bolso, e levou em consideração pelo menos seis tipos de aplicações com depósitos iniciais de R$ 10 e quanto elas podem render em 10, 20, 25 e 30 anos (veja no infográfico). Da Poupança ao Tesouro Direto, planos de previdência privada até os fundos de renda fixa, o conselho é o mesmo: ao invés de estipular uma quantia mirabolante, guarde pouco, mas guarde sempre.

“Pense (que o investimento) que é uma conta a mais que precisa ser paga. E então já reserve o valor ao receber o salário”, destaca o diretor de dados e pesquisas econômicas do app, Márcio Reis.

(CORREIO Gráficos) (CORREIO Gráficos) (CORREIO Gráficos) (CORREIO Gráficos) (CORREIO Gráficos)

Na análise, o desempenho da Caderneta de Poupança, que tem a vantagem de não cobrar nenhum tipo de imposto, rende muito pouco. Os ganhos são de menos de 0,4% ao mês hoje em dia. Mesmo assim, a opção ficou à frente da Previdência Privada. “A lição aqui é que os custos com taxa de administração fazem diferença, assim como escolher um gestor que consiga uma boa performance do fundo, mesmo em épocas de juros baixos”, diz Reis.

Segundo ele, as alternativas mais interessantes são os títulos do tesouro remunerados pela inflação porque o vencimento deles é justamente a longo prazo. Há títulos a partir de R$ 30. “Em outros títulos do Tesouro, a pessoa terá de ter a disciplina de reinvestir a grana quando o papel vencer”, observa.

Independente do valor, o segredo é encarar a reserva para a aposentadoria como meta. Por isso, uma outra boa escolha pode ser um fundo de renda fixa simples. Também é possível encontrá-los com depósitos iniciais de R$ 10. “Possuem boa rentabilidade e baixa taxa de administração”, justifica.





COMO JUNTAR GRANA COM POUCO DINHEIRO

1. Controle centavo por centavo

'Comece com opções de menor risco', aconselha Anderson Piva

(Foto: Divulgação)

Disciplina O grande segredo, na verdade, está em ter um padrão de vida que comporte sua renda mensal. Esse é o conselho do gerente de marketing da Easynvest, Anderson Paiva. “Comece com opções com menor risco, seguras e que aceitam pouco dinheiro, mas que rendem mais do que a poupança. O Tesouro Direto é uma opção, por exemplo”, diz.





2. Tenha um objetivo que te estimule a poupar

'Se a pessoa tem um objetivo é mais fácil colocar na cabeça a ideia de economia', afirma Carlos Honorato

(Foto: Divulgação)

Motivação É fundamental ter um objetivo: por exemplo, construir uma casa, comprar um carro, trocar um eletrodoméstico. “ Se a pessoa tem um objetivo é mais fácil ela colocar na cabeça a ideia de economia e criar um pensamento de que precisa economizar”, destaca o professor de Finanças Pessoais da Saint Paul Escola de Negócios, Carlos Honorato.





3. Busque uma renda extra

'Faça bicos e use esse recurso essencialmente para investir', sugere Lucas Paulino

(Foto: Divulgação)

Plano B O sócio da plataforma de investimentos Mais Retorno, Lucas Paulino, admite: não é tarefa fácil viver de salário mínimo. Ele sugere que a grana para garantir uma reserva venha de uma renda extra: “Faça bicos como Uber, Rappi, Glovo ou crie algum produto para vender no final de semana e use esse recurso essencialmente para investir”.





4. Torne juntar dinheiro um hábito

'Quanto você incorpora o hábito de juntar dinheiro vai conseguindo acumular um patrimônio', destaca Rafael Panonko

(Foto: Divulgação)



Pequenas parcelas Assim como pagar uma conta de luz, juntar dinheiro precisa fazer parte das despesas fixas, independentemente do valor. “Quando você incorpora o hábito de juntar dinheiro todo mês, ao longo de anos, investindo corretamente você vai conseguir acumular patrimônio”, pontua o analista chefe da Toro Investimentos, Rafael Panonko.





Aposte em aplicações com valor mínimo baixo

'Alguns CDBs possuem um valor mínimo de R$ 1', aponta Bernardo Pascowitch

(Foto: Divulgação)

Só R$ 1 Grande parte dos brasileiros recebe uma quantia mensal que é usada integralmente para despesas. Mas existem bons investimentos a partir de R$ 1, como pontua o fundador da plataforma Yubb, Bernardo Pascowitch. “Alguns CDBs (Certificados de Depósito Bancário) possuem um valor mínimo de R$ 1 e contam com a mesma garantia da poupança”.