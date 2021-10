Seleção feminina começa a chegar na Austrália para amistosos

A Seleção Feminina começou a desembarcar na Austrália, onde fará dois amistosos contra as donas da casa. Nesta segunda-feira (18), a comissão técnica e quatro jogadoras se apresentaram em Sydney: as meias Andressa Alves (Roma) e Ary Borges (Palmeiras), e as goleiras Karen (Minas Brasília) e Lorena (Grêmio).

As demais atletas irão se juntar ao grupo nos próximos dias. Marta, Debinha e Angelina, que atuam nos Estados Unidos, viajaram nesta segunda para a Austrália. Já o restante da equipe, tanto as jogadoras que atuam no Brasil quanto as que sairão da Europa, embarcarão somente na terça-feira (19).

A técnica Pia Sundhage comandará os treinamentos a partir de quarta (20), mas o primeiro trabalho com todas as atletas só será realizado na quinta-feira (21).

O primeiro jogo contra a Austrália será neste sábado (23), às 5h50 (de Brasília), no Commbank Stadium, em Sydney. A outra partida será no dia 26, às 6h05 (de Brasília), no mesmo estádio.