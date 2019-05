Seleção feminina embarca para a disputa da Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina embarcou nesta terça-feira (21) para dar início ao período de preparação para a Copa do Mundo da França. Partindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a delegação seguiu para Portugal para etapa de treinos e aclimatação em Portimão até a estreia no Mundial, no dia 9 de junho, contra a Jamaica. No Grupo C, o Brasil também enfrentará Austrália e Itália na primeira fase.

A comissão técnica e 16 jogadoras deixarão o Rio de Janeiro às 15h15. O restante do grupo segue trajetos diferentes. Andressa Alves é a única das 23 atletas que não irá se apresentar nesta quarta-feira: após atuar com a equipe do Barcelona na final da Liga dos Campeões, no último sábado (18), a atacante ganhou dois dias de folga. A jogadora irá se apresentar em Portimão na quinta-feira.

Principal jogadora do Brasil, a camisa 10 Marta falou sobre o Mundial. "É sempre bom disputar uma grande competição. Tenho certeza que esse grupo que tá indo vai lutar o tempo inteiro para que possamos alcançar nossos objetivos", disse ela ao globoesporte.com.

O técnico Vadão, por sua vez, falou do momento ruim da equipe, que vem de nove derrotas consecutivas. "Nós tiramos nossas lições de período ruim, vamos esquecer isso. Vamos trabalhar os 15 dias e definir melhor a equipe com todo mundo junto para que a gente possa colocar em campo as atletas que estiverem em melhores condições", afirmou.

Lista de atletas que embarcaram do Brasil:

Aline, Bárbara, Letícia, Érika, Fabiana, Letícia, Mônica, Tamires, Luana, Formiga, Thaisa, Bia Zaneratto, Cristiane, Ludmila, Marta e Raquel.

Lista de jogadoras que já estão na Europa:

Kathellen, Geyse e Tayla

Lista de jogadoras que saíram dos Estados Unidos:

Debinha, Andressinha e Camila

Se apresenta no dia 23:

Andressa Alves (jogou a final da Champions League e ganhou mais dois dias de folga)