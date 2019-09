Seleção feminina enfrenta o Chile em final de torneio amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol faz o segundo jogo sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage no próximo domingo (1), às 13 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Brasil enfrenta o Chile na final do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

Na estreia, na última quinta-feira, as brasileiras tiveram uma atuação consistente e passaram fácil pela Argentina com uma goleada por 5 a 0. As chilenas eliminaram a Costa Rica por 1 a 0 na outra semifinal.

A expectativa é novamente de um bom público após 13.180 pessoas acompanharem o triunfo da seleção diante das argentinas. Os ingressos custam de R$ 11 a R$ 26,40.

Pia comandou um último treino na manhã deste sábado, no CT do São Paulo, no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, e, apesar de não confirmar o time, deve fazer algumas mudanças em relação ao jogo da última quinta-feira.

"Ela tem estudado muito os nossos jogos e tem colocado o que acredita que precisamos melhorar, do que ela gosta do futebol brasileiro. É apaixonada pelo que faz e mostra isso nas atitudes dela. A troca de experiência está sendo muito importante e este recomeço está sendo muito bom", afirmou a meia Luana, que foi escolhida por Pia como capitã da equipe.

Antes da partida da seleção brasileira, Argentina e Costa Rica se enfrentam pela disputa do terceiro lugar, às 10 horas.