Selena Gomez revela que sofreu 'abuso emocional' de Justin Bieber

A cantora Selena Gomez, que acabou de lançar seu novo álbum Rare, deu uma entrevista ao site National Public Radio, e falou sobre algumas canções do seu novo trabalho. Na ocasião, ela revelou que a faixa Lose You To Love Me foi feita para o ex, Justin Bieber, que hoje é casado com Hailey Baldwin. Selena disse que sofreu abuso psicológico durante seu namoro com ele.

“Eu estou muito orgulhosa disso [da música Lose You To Love Me]. Ela tem um significado diferente para mim agora do que quando eu a escrevi. Eu senti que eu não tive um encerramento respeitoso, e eu tinha aceitado isso, mas eu sabia que eu precisava encontrar alguma forma de dizer algumas coisas que eu gostaria de ter dito. Não é uma música de ódio, é uma música que está dizendo: ‘Eu tive algo lindo e eu nunca iria negar que foi isso. Foi muito difícil e eu estou feliz que isso acabou.’ E eu senti que essa é uma ótima forma de apenas dizer: você sabe, está feito. Eu entendo isso e eu respeito isso, e agora aqui estou eu entrando em um novo capítulo”, afirmou.

O jornalista questionou se ela estava se referindo ao astro canadense: “Você precisa falar o nome, eu entendo”, disse, confirmando. “Eu encontrei força neles. É perigoso ficar com uma mentalidade de vítima. E eu não estou sendo desrespeitosa, eu realmente sinto que eu fui vítima de um certo abuso”, completou.

Questionada sobre se enxerga seu namoro com Bieber como "uma das partes mais difíceis" de sua vida, Gomez disse que "não, porque eu encontrei força nisto".

“E eu acho que isso é algo que eu precisei encontrar uma maneira de entender como adulta. E eu tive que entender as escolhas que eu estava fazendo. Por mais que eu não queira passar o resto da minha vida falando sobre isso, eu estou realmente orgulhosa de poder dizer agora que eu me sinto o mais forte do que já senti, e que eu encontrei uma maneira de passar por isso com o máximo de graça possível”, finalizou.