Sem acordo para a renovação, Luiz Otávio deixa o Bahia; Goulart e Ignácio negociam

Depois de dois anos, o zagueiro Luiz Otávio encerrou a passagem pelo Bahia. O jogador não teve o contrato renovado e não ficará no clube para a temporada 2023. O defensor foi titular em boa parte da campanha do acesso à Série A e foi capitão do Esquadrão em alguns momentos.

Nesta segunda-feira (12), durante a reapresentação do elenco e início da pré-temporada, Luiz Otávio não se apresentou no CT Evaristo de Macedo. Quem esteve na Cidade Tricolor foram o zagueiro Ignácio e o meia-atacante Ricardo Goulart. A dupla está em reta final de contrato com o Bahia e negociam um novo vínculo.

O CORREIO apurou que Ignácio recebeu sondagens de outras equipes. Destaque na Série B, o jogador busca uma valorização no Esquadrão. Já o caso de Ricardo Goulart está sendo analisado pelo departamento de futebol do Bahia. Pesa contra o meia o fato dele ter a nacionalidade chinesa. Se ficar no Bahia, Goulart ocupará a cota de estrangeiro. No futebol brasileiro é permitido o máximo de cinco jogadores de outros países por partida.

Nos próximos dias o Bahia vai definir também a situação de outros jogadores. O atacante Oscar Ruiz e o volante Lucas Araújo, por exemplo, estavam emprestados para Juventude e Sampaio Corrêa, por exemplo, e estiveram no CT.

O atacante Copete, que tem vínculo até dezembro de 2023, foi outro que se apresentou e passou por exames médicos. Ele tem oferta do CRB e pode se mudar para o time de Maceió.