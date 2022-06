Sem apoio da PM, evento Pagodão Elétriko é cancelado em Salvador

A produção do Pagodão Elétriko, evento que aconteceria no dia 12 de junho no Wet Salvador, decidiu suspender o evento. O motivo, segundo a organização, é a falta de acordo com a Polícia Miliar para disponibilizar efetivo dentro de eventos privados. A festa marcaria o retorno do cantor Igor Kannario no comando da banda A Bronkka, que era uma das atrações do evento e faria a gravação de DVD.

Em nota, a produção do Pagodão Elétriko informou que os espaços que poderiam comportar uma estrutura como a do Pagodão Elétriko manifestaram insegurança, o que impossibilitou a realização da festa.

"A produção do evento salienta que depois de muitas conversas, foi enviado um Ofício solicitando mais uma vez o policiamento interno e não houve acordo", diz o texto.

A festa prometia começar às 12h, sem hora para acabar. Além de A Bronkka, estavam confirmados os shows das bandas Parangolé, Psirico, Pagodart, La Fúria, O Kanalha, Robyssão, 7Kssio, O Polêmico, e O Poeta. A última edição do evento aconteceu no ano de 2013.

Ainda em nota, os organizadores lamentaram a não realização do Pagodão Elétriko. "Esperamos em 2023 realizar o maior festival de pagode do mundo como o público merece!", concluiu.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar, mas não obteve retorno até esta publicação.

Ingressos

Quem comprou ingresso nos balcões, o reembolso será feito no local onde foi adquirido dos dias 06/06 a 14/06, das 10h às 20h. É necessário apresentar o ingresso pra realizar o reembolso. Já para quem adquiriu ingresso através do site Guichê Web, o reembolso será feito automaticamente pela ticketeira em um prazo máximo de 60 dias, a depender da fatura de cada cartão. Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação. Qualquer dúvida sobre estorno online através do email sac@guicheweb.com.br.