Sem aviãozinho: pediatra explica erros e acertos para introdução alimentar em bebês

Chá, sopa e comida com sal e pimenta. Essas algumas das coisas erradas que não devem participar de um processo de introdução alimentar em bebês, segundo explicou a pediatra Ludmila Carneiro (@ludmila.pediatra) durante sua participação no programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (02). Em conversa com o jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) a médica destacou , ao responder dúvidas de leitores, como deve ser feita a introdução de alimentos em bebês de forma segura e correta. “Sempre deve ter supervisão de um adulto e o bebê deve ter contato com o alimento. Não façam aviãozinho”, destacou a médica que é sócia da clínica CSI em Brotas. Assista ao programa: