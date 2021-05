Sem balão, forró e fogueira: São João será solitário e com festas e viagens proibidas

Assim como em 2020, não vai ter forró, quentão, milho cozido e nem amendoim. Pelo menos, não na rua. O baiano que quiser arrastar o pé e saborear as iguarias do São João só vai poder fazer isso debaixo do seu teto. Isso porque, mais uma vez, o festejo não vai acontecer na Bahia e as festas, em qualquer região ou cidade do estado, estarão proibidas. E mais: para evitar as aglomerações no interior e o aumento da circulação em território baiano no feriado, o transporte intermunicipal será suspenso no período junino. Foi isso que anunciou o governador Rui Costa, em coletiva, na segunda-feira (17).

O governador disse que a intenção é evitar ao máximo o maior índice de contágio que é resultado de uma maior taxa de deslocamento e reunião entre as pessoas. "Toda vez que o povo se junta para uma data comemorativa, nas semanas seguintes, há uma explosão de novos casos. Por isso, vamos suspender o transporte intermunicipal no período de São João e São Pedro. Claro que não dá pra impedir que todos se desloquem, mas vamos tentar mitigar esses efeitos que são sempre preocupantes após feriados", anunciou Rui, que teme que o mau exemplo de 2020, quando ocorreu uma explosão no número de casos depois do período junino não se repita em 2021.

Contaminação junina

E a preocupação do governador não é à toa. No ano passado, cidades de São João que foram palco de festas clandestinas viram os efeitos do período chegarem a cavalo. Até 21 de junho de 2020, Senhor do Bonfim registrava 86 casos de coronavírus e uma morte. Menos de um mês depois, no dia 10 de julho, eram 175 casos confirmados, um aumento de 173%. Considerando o mesmo espaço de amostragem, em Cruz das Almas, tinham sido 73 casos de covid-19. Depois do período junino, o número saltou para 205 infectados, um aumento de 280%. Por lá, no dia 6 de julho, a Prefeitura chegou a informar que, dos 141 casos ativos na cidade, 21 teriam sido originados pelo contato com pessoas de fora.

Dados que se justificam ao entender a dimensão do aumento no deslocamento dos baianos nesse período. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), observando números de 2018 e 2019, o embarque médio na rodoviária de Salvador cresce de 50% a 150% no São João, saltando de 10 mil para 15 a 25 mil embarques diários. Para comportar esse volume, são disponibilizadas cerca de mil viagens extras durante o período junino, o que demanda 540 horários regulares diários operados no terminal. Por não ter realizado operação especial para o período no ano passado, a Agerba não registrou o aumento no número de embarques para o período já em pandemia.

Medo da terceira onda

Quem nem precisa desse número para temer um novo avanço do coronavírus pelo interior por conta da alta de deslocamentos são os gestores dos municípios famosos pela festa de São João. Até por isso, pelo menos doxe deles já descartaram a possibilidade de realizar um festejo de qualquer tamanho ou capacidade. Um cancelamento que as cidades de Amargosa, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Itaberaba, Ipiaú, Camaçari, Mata São João e Euclides da Cunha já fizeram no ano interior de forma conjunta e vão repetir em 2021.

Júlio Pinheiro (PT), prefeito de Amargosa - um dos destinos mais procurados na época de São João -, afirma que a decisão foi mantida por não haver uma perspectiva de um festejo seguro em meio a alta de casos.

"Estamos vivendo uma segunda onda ainda mais agressiva do que a primeira. Mesmo com a vacinação, que está muito lenta, vemos não só uma alta em casos como uma mortalidade maior também. O vírus está mais letal por conta das variantes e não dá nem pra pensar que isso possa mudar até junho ao ponto de justificar a realização do São João", explica.

Prejuízo financeiro

Ao CORREIO, Zé Cocá, presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), disse que a previsão é de um grande rombo nas contas dos municípios por conta do segundo consecutivo sem a festa, mas afirmou que o cancelamento é a decisão certa e que os gestores têm que focar na imunização dos baianos. "Tem município que espera o ano todo para fazer essa grande festa, trazer gente de fora e ganhar com isso. É uma situação que, infelizmente, resulta em um impacto estrondoso na economia. O que nos resta é trabalhar pra vacinar o mais rápido possível pra voltar à normalidade", salientou

Pinheiro também admitiu que o impacto da ausência da festa para Amargosa é grande e declarou que não dá para colocar as contas na frente da vida.

"A não realização agrava ainda mais uma crise que vem da pandemia. Com a ausência da festa, R$ 20 milhões deixam de circular na economia local. A gente fatura mais no São João do que no Natal. Fora isso, a festa é parte da nossa cultura, mas nada disso se sobrepõe a segurança e a saúde das pessoas", concluiu.

Lista de cidades que já cancelaram os festejos juninos:

Amargosa

Cachoeira

Santo Antônio de Jesus

Senhor do Bonfim

Jaguarari

Itaberaba

Ipiaú

Camaçari

Mata São João

Euclides da Cunha

Irecê

Vitória da Conquista

