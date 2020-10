Sem brasileiros, Tóquio receberá competição com ginastas em novembro

Tóquio receberá um evento internacional de ginástica em novembro e vai liberar os atletas de fora do Japão da necessidade de realização de um período de quarentena de 14 dias, uma abordagem que pode prenunciar o planejamento para os Jogos Olímpicos, adiados para o próximo ano.



A Associação Japonesa de Ginástica anunciou que o encontro contará com atletas dos Estados Unidos, Rússia, China e Japão, sendo que eles terão deslocamento restrito enquanto estiverem no país. O evento está marcado para 8 de novembro no Yoyogi National Gymnasium, que poderá receber até 2 mil torcedores.



Os atletas de fora do Japão terão de apresentar testes PCR negativo antes de deixarem seus países e passarão por testes diários. O evento envolverá 32 ginastas, sendo oito de cada país Entre eles, estão o japonês Kohei Uchimura e os russos Nikita Nagornyy e Artur Dalaloyan.



Ele serão divididos em dois times por naipe, sendo denominados Amizade e Solidariedade. A competição envolverá todos os aparelhos e definirá apenas equipes campeãs, sem vencedores individuais.



Os organizadores da Olimpíada ainda estudam como realizar um evento seguro no próximo ano - a cerimônia de abertura está programada para 23 de julho de 2021. Os desafios envolvem a presença de 15.400 atletas olímpicos e paralímpicos que vão competir no Japão, além da acomodação de comissões técnicas, dirigentes, imprensa e patrocinadores. Também é incerta a presença de público nas competições, incluindo torcedores estrangeiros.