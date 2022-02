Sem Carnaval, catadores e cordeiros receberão apoio do governo do Estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), divulgou nesta quinta-feira (24) algumas ações para beneficiar os catadores de resíduos sólidos e cordeiros, que, pelo segundo ano consecutivo, ficarão sem trabalhar no Carnaval.

Durante encontro realizado na Setre, reunindo representantes de cooperativas de catadores e do Sindicato dos Cordeiros, foi anunciada a distribuição de duas mil cestas básicas, durante três meses, para os catadores e cordeiros, além de mil vagas em 15 cursos profissionalizantes do Programa Conectar, em que cada inscrito recebe uma bolsa de R$ 240, dividida em duas parcelas.

“Estamos vivendo um momento difícil por causa desta pandemia e ficar mais um ano sem o Carnaval só faz agravar essa situação. Esta ajuda do Governo do Estado vai garantir pelo menos alimentação dos nossos associados, durante esses três meses”, afirmou a representante da Federação de Catadores do Estado da Bahia, Annemone Santos.

Foto: Ricardo Filho

Genilvaldo Ribeiro, da Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary), ressaltou que esta ajuda da Setre chega numa boa hora e beneficiará, pelo menos, 150 pessoas.

O chefe de Gabinete da Setre, Juremar de Oliveira, que esteve presente representando o secretário Davidson Magalhães, frisou a importância da iniciativa. “Logo que o projeto foi apresentado, o secretário aprovou a ideia e mandou providenciar os recursos necessários para executá-lo”.

Já o superintendente de Economia Solidária, Milton Barbosa, lembrou que o apoio aos catadores durante o Carnaval “acontece há quase 20 anos e agora sem a folia, por causa da pandemia, esta foi a saída para atender esses trabalhadores, incluindo os cordeiros”.

Também participaram do encontro a coordenadora de Fomento ao Artesanato do Estado, Ângela Guimarães, e a coordenadora de Inovação e Fomento à Economia Solidária, Mércia Porto Barata.

