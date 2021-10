Sem Conti e Rodriguinho, Bahia começa a montar time que pega o Corinthians

Depois de quase uma semana de preparação, o time do Bahia que encara o Corinthians, na próxima terça-feira (5), às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão, começou a ganhar forma.

Na manhã desta sexta-feira (1º), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo. Depois do trabalho físico no campo, o técnico Diego Dabove montou a equipe considerada titular e promoveu um treino tático.

Dabove não divulgou a escalação, mas o time não teve a presença de duas peças importantes. O zagueiro Conti ainda se recupera de lesão na coxa e não tem presença confirmada no confronto com o Corinthians.

Já o meia Rodriguinho ainda reclama de dor na região da costela e fez tratamento no clube. Quem já está vetado mesmo é o atacante Rossi. Com lesão na coxa, ele vai desfalcar o Esquadrão por pelo menos mais 15 dias.

Na defesa, Lucas Fonseca deve continuar entre os titulares, formando a dupla de zaga com Luiz Otávio. O restante do time é um mistério. Diego Dabove tem feito uma grande rotatividade nas escalações e não vai ser surpresa se ele decidir por novas mudanças para o próximo jogo.

Como teve o duelo com o Ceará, que aconteceria neste sábado (2), foi adiado, o elenco do Bahia vai folgar no sábado e volta aos treinos no domingo (3). Na segunda-feira (4) o time encerra a preparação e embarca para São Paulo, local da partida contra o Corinthians.