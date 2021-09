Sem dinheiro para botijão de gás, família se queima ao cozinhar com álcool

Uma família sofreu graves queimaduras graves ao usar álcool para cozinhar, na cidade de Anápolis, no interior de Goiás. As vítimas utilizavam álcool para fazer o almoço por ter dinheiro para comprar um botijão de gás.



O acidente ocorreu no último dia 7 de agosto. Após receber alta, o casal precisa de ajuda para pagar o tratamento. Benta Maciel Correa e Israel Rosa cozinhavam na casa do cunhado, quando ocorreu a explosão.



"Era aniversário do meu cunhado, não tinha botijão de gás e só faltava cozinhar o feijão. Meu marido estava com o galão de álcool na mão, quando coloquei o fogo com o papel e o galão explodiu" disse Benta em entrevista ao G1.



Benta explicou que o fogo se espalhou rapidamente, e atingiu a sobrinha de 10 anos que estava perto do casal no momento. Além de ter incendiado parte da casa.



"Só lembro que o fogo pegou primeiro no meu cabelo. Minha sobrinha, que passava perto da gente, também se queimou. Eu e meu marido ficamos na UTI", disse.



Eles foram socorridos por vizinhos para o Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde ficaram internados por 20 dias. Já em casa, a família tenta seguir o tratamento médico. Benta é doméstica e o marido é entregador. Ambos estão impossibilitados de trabalhar por conta da recuperação. Eles têm recebido ajuda de parentes para comprar pomadas e protetores.



"Nossas pomadas são manipuladas e custam mais de R$ 200. Temos que passar por no mínimo três meses, de duas em duas horas, porque a pele não pode repuxar" contou Benta.