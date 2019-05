Sem Douglas Augusto, Bahia está pronto para enfrentar o Botafogo

Não será dessa vez que o volante Douglas Augusto vai estrear pelo Bahia no Brasileirão. Depois de ficar fora no triunfo sobre o Corinthians, por 3x2, por força contratual, o jogador voltará a desfalcar o Bahia contra o Botafogo, quinta-feira (2), às 20h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Douglas não participou do treino desta quarta-feira (1º), no Fazendão, por causa de cansaço muscular, e será poupado no duelo.

“Douglas é um grande jogador, vai ser um desfalque no nosso time, mas isso é normal, na competição vamos ter sempre esses desfalques. Vai fazer falta, mas temos jogadores de qualidade para suprir essa ausência”, explicou o meia Ramires ao falar da ausência do volante tricolor.

No Fazendão, Roger Machado comandou o último treino antes do embarque para o Rio de Janeiro, local da partida. Em campo, Roger aproveitou para aprimorar as jogadas de bola parada defensiva e ofensiva. Além de Douglas, não embarcaram com o elenco o zagueiro Jackson, que segue em recuperação após passar por cirurgia na face, e o atacante Élber, que trata um problema na região posterior da coxa esquerda.

Quem pode reaperecer no time é o goleiro Douglas. Recuperado do problema na coxa, ele está à disposição de Roger Machado, mas a tendência é que ele fique como opção no banco de reservas e Anderson siga como titular da equipe.



“É sempre bom o retorno de jogadores para o elenco. O Anderson tem feito boas partidas e isso vai somar muito e quem tem a ganhar é o Bahia”, disse Ramires. Logo após o treino, o elenco tricolor embarcou para o Rio de Janeiro, local da partida.