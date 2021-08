Sem espaço, Catatau recebe proposta da Índia e rescinde contrato com Vitória

A passagem de Ygor Catatau pelo Vitória chegou ao fim. A rescisão do contrato do atacante foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta segunda-feira (30). Com isso, ele deixa o clube menos de seis meses após a chegada.

Contratado no início de março, Catatau defendeu o rubro-negro em 27 partidas. Marcou três gols e deu uma assistência. A última vez que ele esteve em campo foi no empate por 0x0 com o Avaí, em 31 de julho, pela Série B.

O atacante estava no Leão emprestado pelo Madureira, clube com o qual tem contrato. O próximo destino dele deve ser o futebol da Índia. Com a oferta de fora do Brasil, Catatau chegou a um acordo para a rescisão de forma amigável com o rubro-negro.

Caso a negociação seja concretizada, será a primeira experiência de Catatau fora do Brasil. Além de Madureira e Vitória, o atleta tem no currículo passagem pelo Vasco, Barra da Tijuca e Boa Esporte.