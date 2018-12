Sem grana pra sextar? Cream cracker aromático é petisco barato; aprenda como fazer

Ingredientes

1 Embalagem 400g de biscoito cream cracker



Bases Aromáticas

Alho e manjericão

2 ou 3 galhos de manjericão (somente as folhas)

1 dente de alho

Azeite a gosto

sal e pimenta do reino a gosto

Alecrim

3 galhos de alecrim (somente as folhas)

Azeite a gosto

Sal grosso

Orégano e queijo parmesão

2 ou 3 galhos de orégano fresco (somente as folhas) ou 2 colheres (chá) de orégano seco

Queijo parmesão

Azeite a gosto

Créditos: Shutterstock

Modo de preparo

Raspas de limão, azeite, sal e pimenta rosa a gostoepare separadamente as diferentes bases misturando bem os ingredientes. Escolha e espalhe 1 colher (chá) sobre os biscoitos cream cracker, acomodando-os numa assadeira. Repita da mesma maneira com as outras bases. No momento de servir, leve ao forno médio (180ºC) por cerca de 3 minutos ou até tostar e sirva a seguir.

Fonte: Marilan