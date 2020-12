Sem horários-extras nas rodoviárias: como será o transporte na Bahia no fim do ano?

Final de ano é o período mais esperado por a Maria Conceição. Professora quase-aposentada, como ela se define, sempre vai para a casa de sua irmã na Praia de Berlinque, Ilha de Itaparica. Para ela, tudo é ritual: a fila enorme no Ferry, o carro abarrotado de coisas e a briga para conseguir uma vaga no banheiro da casa, lotada de familiares. No entanto, neste ano as coisas não serão bem assim.

Por conta da pandemia do coronavírus, as viagens de final de ano precisam ser diferentes em nome de um bem maior: a saúde. Nossa e de quem nos cerca. O CORREIO elaborou um guia para você que vai pegar estrada ou mares nesse final de 2020. Os tradicionais horários-extra em rodoviárias, por exemplo, não estão previstos. Diferente do que acontece nos Ferry Boats. Explicamos tudo logo abaixo. Confira.

Lanchinhas e Ferry-Boat

No sistema de travessias por lanchas entre Salvador e Vera Cruz, as empresas operadoras vão ofertar todos os horários regulares, além do reforço de viagens extras sempre que houver demanda no terminal, em sistema “Bate e Volta”. As tarifas custam R$6,10, de segunda à sábado. Aos domingos e feriados, a tarifa custa R$8,20.

Já a travessia entre Salvador e Itaparica, pelo Sistema Ferry-Boat, assegura todos os horários regulares e a operação de horários extras, com oferta de travessia também durante as madrugadas.

A demanda crescente fez com que a Internacional Travessias ampliasse o atendimento entre os dias 23 de dezembro e 06 de janeiro. A restrição no quantitativo de embarque tanto no Ferry como nas Lanchinhas está mantida, limitada a 75% da capacidade de cada embarcação. Já o embarque de veículos segue mantido a 100% da capacidade dos ferries. As medidas impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus estão vigentes, e o uso de máscara, oferta de álcool em gel, além de distanciamento em terminais e barcos seguem sendo obrigatórios.

Abaixo, a tabela de valores completa para o Ferry.

Rodoviárias

Os tradicionais horários extras no sistema rodoviário intermunicipal de transporte neste ano não serão ofertados previamente. Isso porque a demanda nos terminais em todo o estado caiu consideravelmente, com reduções de busca por passagens em cerca de 60%. Em Salvador, que oferta diariamente 540 horários regulares, a demanda mensal caiu de 280 mil embarques para 112 mil (considerando o mês de novembro). A Agerba alerta a população que precisará viajar durante as comemorações de final de ano para que realizem a compra de passagem com antecedência, já garantindo o bilhete de retorno. Além disto, é recomendável viajar em datas que antecedam os feriadões, evitando os grandes movimentos das vésperas de Natal e Réveillon. Os dias com previsão de mais embarques é a quarta-feira (23), a quarta-feira (30) e no retorno para a capital, no domingo, dia 02 de janeiro. Em outras cidades a expectativa é a mesma, não havendo operação especial em nenhum terminal do estado.

Rodovias

As concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, empresas que administram respectivamente as Rodovias BA-093 e BA-099, contarão com aumento da equipe de suporte ao usuário, além dos carros de inspeção, guinchos para socorro mecânico e médico, entre outros. Tudo isso para oferecer mais segurança e tranquilidade para quem preferir dirigir pelas estradas que, para otimizar a passagem pelas cancelas, vão contar com o apoio de auxiliares de arrecadação, que vão realizar a venda do bilhete nas proximidades dos pedágios. A Concessionária Bahia Norte realizará esquema especial de 23 de dezembro até 04 de janeiro e espera receber um fluxo de mais de 820 mil veículos no Sistema BA-093 durante o final do ano. Já a Concessionária Litoral Norte prevê mais de 430 mil veículos transitando pela BA-099 durante a sua operação especial, que acontece de 24 de dezembro até 04 de janeiro.

Fiscalização

Desde o início deste domingo (20), a Agerba iniciou sua operação de fiscalização, prevista para durar até 04 de janeiro. A ideia é checar se os sistemas rodoviários, hidroviários e estradas concessionadas vão respeitar as regras sanitárias vigentes e ampliar a segurança da população. A fiscalização das viagens operadas por empresas de ônibus acontecem nas rodoviárias e em estradas de toda Bahia, além disso, o transporte irregular de passageiros, popularmente conhecidos como “ligeirinhos” ou “lotação”, também serão combatidos.

Especialistas e técnicos em regulação da Agerba vão realizar blitze com o apoio das Polícias Federal e Militar (através do Batalhão de Polícia Rodoviária). As abordagens acontecem tanto a veículos de passeio e vans, como as empresas de ônibus regulares, de fretamento e turismo. Além da documentação e licenças exigidas para o funcionamento do transporte, os fiscais verificam itens de segurança, quantitativo de passageiros embarcados e cumprimento das viagens.



Salvador

Procurada, a Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador, afirmou que ainda não há esquema para o final de ano na capital. Até o momento, o que foi divulgado pela pasta foi a ampliação no horário de circulação para ônibus que circulam nas regiões onde estão localizados shoppings da capital baiana.

Segundo a Semob, desta sexta até o dia 31 de dezembro, os coletivos que circulam na região vão trafegar até meia-noite. Após esse horário, veículos da frota reguladora estarão disponíveis nas Estações da Lapa, Pirajá e Mussurunga.

Confira a lista de linhas

0422 Pero Vaz – Itaigara

0708 Nordeste – Lapa

1003 Aeroporto – Lapa

1051 Estação Mussurunga – Barra 1

1052 Estação Mussurunga – Barra 2

0935 Vale dos Rios – Comércio

1207 Tancredo Neves – Pituba

1220 Mata Escura – Pituba

1230 Sussuarana – Barra R1

1386 N. Brasília /Jardim N. Esperança/ Sete de Abril- Barra

1305 Castelo Branco – Pituba

1211 Tancredo Neves – Barra

1225 Sussuarana – Lapa

1102 Cabula VI -Lapa

1413 Boca da Mata – Lapa

1334 Sete de Abril – Lapa

1340 Estação Pirajá – Barra 1

1372 Jardim Esperança /Vilamar- Comércio/Lapa

0121 Estação da Lapa / Brotas

0429 Iapi -Barra /Graça

1508 Pirajá – Pituba

0218 Ribeira -Pituba

1505 Pirajá – Barra

1611 Paripe – Pituba

0216 Ribeira - Lapa

0136 Lapa - Chame-Chame

0137 Lapa- Barra Avenida

0138 Lapa -Garibaldi/Ondina

0410 Sieiro -Aeropoto

1231 Sussuarana -Barra R2

1341 Estação Pirajá- Barra 2

1215 Engomadeira - Lapa

1443 Fazenda Grande 4 - Lapa

1604 Base Naval- Lapa

1616 Plataforma-Pituba

1634 Alto de Coutos- Pituba

1637 Mirante de Periperi- Boca do Rio

1645 Alto de Santa Terezinha/ Rio Sena-Pituba