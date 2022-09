Sem Lazaroni, Vitória está pronto para viajar a Belém

O Vitória finalizou na manhã desta quinta-feira (22) a preparação em Salvador para o jogo contra o Paysandu, sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O elenco rubro-negro treinou na Toca do Leão e viaja à tarde para a capital paraense. O duelo é válido pela última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro e vai definir o futuro do time baiano em 2023.

Se vencer, o Vitória garante o acesso à Série B sem depender de outro resultado. Lanterna do Grupo C, com três pontos, o Paysandu já está eliminado e entrará em campo apenas para cumprir tabela. Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado. Apenas os dois primeiros sobem e uma das vagas foi assegurada pelo ABC. O time potiguar já comemorou o acesso e lidera o grupo, com 11 pontos.

A briga do Vitória é com o Figueirense, que está em terceiro lugar, com seis pontos. A equipe catarinense enfrenta o ABC no mesmo dia e horário, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Vitória jogará desfalcado contra o Paysandu. Suspensos, o lateral direito Sánchez e o zagueiro Alan Santos estão fora. O primeiro levou cartão vermelho direto na rodada passada, quando o Leão venceu o Figueirense por 1x0, no Barradão. O segundo acumulou três chapinhas amarelas.

O técnico João Burse vai improvisar na direita, porque Guilherme Lazaroni, que seria o substituto imediato da posição, ainda passa por tratamento na coxa. Recuperado de contusão, o lateral esquerdo Iury voltou a ser relacionado e é o mais forte candidato a fazer a função. Ewerton Páscoa vai ficar com a vaga na zaga.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Ewerton Páscoa, Marco Antônio e Iury; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.

O elenco do Vitória fará um último treinamento antes do jogo contra o Paysandu na tarde de sexta-feira (23), no estádio Baenão, em Belém.