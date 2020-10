Sem Léo Ceará e Vico, Vitória está pronto para pegar o Operário

O Vitória finalizou, na manhã desta quinta-feira (1º), a preparação para enfrentar o Operário-PR. A partida, válida pela 13ª rodada da Série B, está marcada para essa sexta (2), às 19h15, no Estádio Germano Kruger. O treino foi realizado no Centro de Treinamento do Coritiba e, pela tarde, o grupo partiu para Ponta Grossa.

Para o jogo, o treinador Bruno Pivetti terá como desfalques Léo Ceará e Vico, suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O centroavante ficará de fora de dois compromissos. Para substituí-lo, o técnico tem à disposição Jordy Caicedo e Júnior Viçosa.

Já Vico já tinha perdido a titularidade para Ewandro no duelo passado, na derrota para o CSA, no Barradão, por 1x0. Ele chegou a viajar para Curitiba e, no fim da tarde desta quinta, voltará para Salvador. O jogador pegou um jogo de suspensão.

“O Vitória, felizmente, tem um grande elenco, qualificado, em que qualquer jogador pode ser titular. É importante a sequência de jogos para alguns. A equipe já tem uma espinha dorsal interessante, temos ainda mais um dia para fazer algumas ponderações e definir os 11 ideais”, disse Pivetti.

A última atividade antes de enfrentar o Operário teve dois trabalhos comandados pelo treinador: um tático, visando os ajustes defensivos e ofensivos, e outro de bolas paradas. Depois, alguns atletas participaram de um jogo em campo reduzido.

O Vitória está na 7ª colocação da Série B, com 17 pontos. O Operário tem a mesma pontuação, porém aparece em 8º por ter marcado menos gols (15x13).