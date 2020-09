Sem Léo Ceará, Vitória viaja para enfrentar o Operário

O artilheiro do Vitória na temporada não está entre os relacionados para o jogo contra o Operário. Autor de nove gols, Léo Ceará será julgado nesta quarta-feira (30) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão diante do Ceará, na Copa do Brasil. Caso seja liberado, o centroavante será incorporado ao grupo posteriormente. Jordy Caicedo é o substituto imediato da posição.

Assim como Léo Ceará, Vico também foi expulso na derrota por 4x3 para a equipe cearense no dia 26 de agosto, que resultou na eliminação rubro-negra na terceira fase do torneio nacional. O atacante também será julgado nesta quarta-feira, mas o clube avalia que ele tem mais chance de ser absolvido e, por isso, o incluiu na viagem para o Sul do país.

A delegação rubro-negra embarca para Curitiba no início da tarde e permanecerá na capital paranaense. O último treino preparatório para o jogo contra o Operário será realizado na quinta-feira (1º) de manhã, no CT do Coritiba. À tarde, o grupo segue para a cidade de Ponta Grossa, palco do jogo das 19h15 de sexta-feira (2), no estádio Germano Kruger.

A reapresentação após a derrota por 1x0 para o CSA sofrida na última terça-feira (29), no Barradão, aconteceu na manhã desta quarta-feira, na Toca do Leão. Antes da atividade regenerativa, os jogadores foram submetidos a exames de covid-19.

O departamento médico apresentou notícias positivas. João Victor e Guilherme Rend, que se machuram contra o CSA e precisaram ser substituídos ao longo da partida, foram liberados para atuar contra o Operário. O zagueiro teve uma contratura na região lombar, enquanto o volante sofreu um trauma no joelho esquerdo.

O técnico Bruno Pivetti tem uma opção para reforçar o meio-campo. Após cumprir suspensão, o meia Gerson Magrão está novamente à disposição. Com o retorno dele, o também meia Dudu ficou fora da lista de relacionados. Confira os 22 atletas convocados para o jogo contra o Operário:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão, Leandro Silva e Leocovick;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor, Maurício Ramos e Wallace;

Volantes: Fernando Neto, Guilherme Rend e Lucas Cândido;

Meias: Gérson Magrão, Juninho Quixadá e Marcelinho;

Atacantes: Alisson Farias, Ewandro, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Mateusinho e Vico.