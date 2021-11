Sem Luiz Otávio, Bahia começa a montar time que enfrenta o Grêmio

Em reta final de preparação para enfrentar o Grêmio, em jogo marcado para esta sexta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova, o Bahia começou a esboçar o time que vai entrar em campo. No CT Evaristo de Macedo, o elenco voltou aos treinos e o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático.

A principal mudança do tricolor será no ataque. Com Juninho Capixaba suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rossi deve voltar a ser escalado como titular. Além dele, Guto tem como opções o garoto Ronaldo e o atacante Maycon Douglas.

Outro que volta ao time é Gilberto. Artilheiro do Esquadrão no Brasileirão com 12 gols, o atacante esteve ausente contra o Cuiabá, quando cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Nesta quarta-feira ele treinou no time de cima.

Quem ainda não tem presença garantida na partida é o zagueiro Luiz Otávio. Ele deixou o campo contra o Cuiabá após sofrer forte pancada na cabeça. Na segunda-feira (22), o zagueiro passou por exames que não constataram lesão. Mesmo assim, o jogador vem treinando apenas na academia e é dúvida. Caso ele não tenha condições de jogo, Gustavo Henrique vai formar a dupla com Germán Conti.

Nesta quinta-feira (25), o Bahia volta aos trabalhos e realiza o último treino antes da partida com o Grêmio. O confronto é tratado como uma decisão para o tricolor. O Esquadrão é o atual 17º colocado do Brasileirão, com 37 pontos, e pode deixar o Z4 em caso de triunfo. O Grêmio é o 18º com apenas um ponto a menos do que o time baiano.