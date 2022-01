Sem Luiz Otávio e Rodallega, Bahia faz primeiro treino no campo; veja elenco

O segundo dia de pré-temporada do Bahia foi marcado por treinos no campo. Nesta quarta-feira (5), o elenco tricolor voltou aos trabalhos em dois períodos no CT Evaristo de Macedo.

O grupo ganhou a presença de atletas que estiveram ausentes no primeiro dia - que foi dedicado às avaliações médicas e físicas. Jogadores como Lucas Mugni, Clayson e Douglas participaram da atividade. As únicas ausências ficaram por conta do zagueiro Luiz Otávio e do atacante Rodallega.

De acordo com o presidente Guilherme Bellintani, os dois jogadores foram liberados para resolver problemas particulares e vão se reapresentar ao clube nos próximos dias.

"Luiz Otávio solicitou uma ampliação do período de recesso para questões pessoais e foi realizado. Portanto ele se apresenta ao clube na sexta-feira. Rodallega chega na segunda", disse Bellintani.

Já o meia-atacante Marco Antônio esteve no clube, mas apresentou quadro de conjuntivite. Ele foi medicado e liberado das atividades.

Em campo, quem comandou o treino foi o auxiliar Alexandre Faganello e o preparador físico Valdir Júnior. O técnico Guto Ferreira está realizando um curso na CBF e só vai ter o primeiro contato com os jogadores nos próximos dias.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (6). A estreia do time principal será no dia 22 ou 23 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Confira a lista de atletas que fazem parte do elenco do Bahia:

Goleiros

Danilo Fernandes, Dênis Júnior, Douglas, Matheus Claus e Matheus Teixeira



Laterais

Djalma Silva, Douglas Borel, Jonathan, Luiz Henrique e Matheus Bahia



Zagueiros

Gustavo Henrique, Luiz Otávio, Ignácio e Ligger



Volantes

Lucas Araújo, Luizão, Patrick e Rezende



Meias

Daniel, Lucas Mugni e Marco Antônio



Atacantes

Clayson, Marcelo Cirino, Oscar Ruiz, Raí, Rodallega e Ronaldo