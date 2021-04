Sem medo de colocar a cara no sol e nos negócios

No início de 2020, a vida da administradora de empresas Izabela Lira estava voltada para o gerenciamento do restaurante da mãe, os cuidados com a família e a venda esporádica de produtos de beleza como uma forma de complementar a renda. Com a pandemia, o negócio da família precisou fechar e ela percebeu que aquilo que ela fazia apenas como um bico estava crescendo e vendendo mais.

“Diante de tudo aquilo, parei e comecei a estudar mais sobre os produtos que vendia. Percebi que o dinheiro estava entrando e que era o momento de começar a investir mais naquilo como um negócio”, conta. A tomada de decisão e a mudança de postura fez toda a diferença na vida de Izabela, que foi buscar aperfeiçoar o inglês por meio de uma parceria entre a Franqueadora e uma escola de língua. Mais atenta às possibilidades que a empresa oferecia, ela começou a fazer parte de dois grupos de mulheres empreendedoras: o Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Camaçari e o Mulher que Empreende e Revoluciona.

“Vi inúmeros negócios quebrando por falta de planejamento e estratégia e percebi que precisava buscar mais conhecimento se quisesse continuar trabalhando no meu negócio e no negócio da minha família, então, fui buscar o máximo de conhecimento e descobri que havia uma seleção para líder de negócio”, contou para Flávia Paixão, durante a live Empregos e Soluções desta quarta-feira (21), na página do jornal Correio, no Instagram.

Izabela contou sua experiência como empreendedora e mostrou como as adversidades podem ser impulsionadoras (Foto: Reprodução)

Izabela fez questão de ressaltar que, naquele momento, a chave da compreensão do mundo dos negócios finalmente foi acionada, pois, apesar de já trabalhar com a mãe, Maria Izabel, há 15 anos, naquele momento se viu precisando trabalhar com metas, métricas, objetivos e planejamento estratégico. “Saí do conforto de trabalhar com a família e passei a desafiar a mim mesma e às minhas limitações. Coloquei a cara no sol”, reconheceu.

A empreendedora se formalizou como microempreendedora individual, investiu um tempo para compreender a lógica das redes sociais e foi investir em marketing digital, mesmo com a franqueadora oferecendo todo o suporte para as vendas on-line. “Contei com a ajuda da minha irmã Graziela, que é uma blogueirinha, e da minha filha Maria Júlia, fui buscar plataformas como Canvas e descobri que gosto de criar, além de ter perdido a vergonha de mostrar meu rosto nos Stories e Reels”, contou, salientando que orienta as outras consultoras a utilizarem as ferramentas das redes sociais em benefício do próprio negócio.

Izabela fez questão de reforçar que o marketing digital é importantíssimo para chegar ao público-alvo, fazer com que os clientes conheçam os produtos e serviços, gerando confiança e proximidade. “Se eu pudesse dar uma dica é: não tenha vergonha de chamar os mais novos para ajudar no início. Se dedique, estude, perca a vergonha e lembre que ali você está fazendo em nome do seu negócio e da sua família”, completou.

Izabela também enfatizou a importância do estudo para obter os melhores resultados (Foto: Reprodução)

Este ano, apesar da perda da avó, que era um exemplo, ela permaneceu firme no propósito de crescer e aparecer, seja no recém-lançado canal do YouTube ou na concretização de uma loja física no futuro para receber bem seus clientes. “Todos esses desafios foram fundamentais para mim, inclusive, porque conheci o poder das mulheres se apoiarem nos negócios. É assim com minha família, as consultoras que atuam comigo e outras empreendedoras com as quais faço parceria”, finalizou.

A live Empregos e Soluções ficará gravada na página do Jornal Correio para quem perdeu o bate-papo, realizado todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, no Instagram.