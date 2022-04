Sem Mugni e Mateus Claus, Bahia treina de olho no Cruzeiro

De olho na partida contra o Cruzeiro, na próxima sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, que marca a estreia do Bahia na Série B, o elenco tricolor voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (4).

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático. Guto montou o time que será titular contra o Cruzeiro e realizou alguns ajustes. O treinador parou a atividade em alguns momentos para corrigir o posicionamento e passar orientações.

Desfalque no jogo-treino contra o time sub-20, no último sábado (2), após reclamar de dores no púbis, o lateral esquerdo Djalma participou normalmente do treino. As ausências ficaram por conta do goleiro Mateus Claus e do meia Lucas Mugni. Os dois realizaram tratamento no departamento médico.

Nesta terça-feira (5), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor e dará continuidade aos preparativos para o confronto com o time mineiro.