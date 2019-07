Sem nível superior e com salários de R$ 20 mil: conheça o assessor de investimentos

Formação de nível médio e um salário mensal que pode chegar a R$ 20 a mil - pelo menos, esta é a média de ganho de um agente autônomo de investimentos da XP. E, diante do ‘boom’ da saída dos recursos de bancos, o interesse pela profissão vem crescendo no país.

Dados da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) mostram que, na comparação entre os meses de julho do ano passado e o mesmo período deste ano, o número de inscritos no exame de certificação no Brasil quase que dobrou: pulou de 537 para 957.

Ainda com base no levantamento feito pela entidade que aplica o teste, na Bahia, a procura pela área está em expansão. De janeiro a junho de 2018, foram 36 profissionais aprovados no exame. No primeiro semestre deste ano, 52. Durante todo o ano de 2018 eram 132 profissionais credenciados. Nos últimos seis meses, são 183 profissionais e um aumento de 38,6%.

“A expectativa é positiva, o que deixa a profissão em evidência. Então, as pessoas têm procurado mais a atividade”, analisa o responsável pela área de credenciamento e certificação da Ancord, José Orlando Júnior.

O exame do Ancord avalia a qualificação técnica do candidato, com a aplicação de uma prova de 80 questões sobre temas inerentes ao mercado financeiro. É necessário acertar, no mínimo, 70% da prova para receber a cerficação que vai permitir a atuação na área.

As inscrições para a prova são feitas no site da Ancor e a taxa custa R$ 460. “O programa é bem amplo. Há questões sobre o mercado de renda fixa, renda variável e ética, por exemplo. O que percebemos é que o conteúdo relacionado aos derivativos é o que o público tem mais dificuldade”, completa.

Tendência

Outros fatores impactam também o mercado de assessores de investimentos. Segundo o sócio responsável pela área de expansão da Messem Investimentos, William Kahler, a queda da taxa de juros de 14,25% em julho de 2016 para 6,5% em julho deste ano tirou muita gente da tradicional poupança. Paralelo a isso, a aprovação da reforma da Previdência deve aumentar a procura por aplicações complementares.

“É nesse momento que entra o trabalho do assessor de investimentos, que auxilia o investidor tanto a entender melhor as suas aplicações financeiras quanto a procurar alternativas mais rentáveis”.

Os melhores assessores são aqueles que sabem se comunicar, que conseguem transformar termos técnicos e complexos em linguagem simples. “Trata-se de um trabalho de contato, é preciso estar próximo dos seus clientes, prestando um bom atendimento, entendendo suas necessidades e, ao mesmo tempo, estar constantemente buscando novos investidores”, pontua o especialista.

A Messem tem, atualmente, 120 profissionais, mas pretende chegar a 200 agentes até o final de 2020. “O processo de formação da carteira de clientes pode ser lento, mas compensa. Além disso, o mercado financeiro é um organismo vivo: oscila bastante, fazendo com que os profissionais precisem se adaptar aos diversos cenários”, orienta Kahler.

Perfil empreendedor

Apesar de muita gente ter migrado dos bancos para se tornar um agente autônomo de investimentos, a atuação é bem diferente do que faz um gerente comum. No geral, esse assessor é alguém especializado em cuidar do dinheiro aplicado. “Dá para trabalhar de qualquer lugar, basta ter uma conexão de internet. É fundamental estudar tudo relacionado a questões financeiras e políticas, tanto do cenário interno quanto internacional”. afirma o responsável pelo escritório da Acqua Investimentos na Bahia, associado à XP, Pedro Rabelo.

Para ganhar bem, vai ser preciso contar com um bom network e uma carteira efetiva de clientes, como ressalta o também agente autônomo da Acqua Cláudio Diamantino. Apesar de ser formado em publicidade e propaganda, ele é um dos profissionais que migraram do banco para as assessorias. “A média do ganho de quem está começando é R$ 3 mil por mês. Quanto maior a movimentação, maior será o ganho”.

Na hora de ganhar mercado, o diferencial está na capacidade de se manter atualizado. De acordo com o agente autônomo Rodrigo Carmona, o trabalho exige um aperfeiçoamento constante. “É acompanhar o nível dos melhores para não ficar para traz”.

Outro ponto importante está na capacidade de manter uma relação de confiança com o cliente, visto que não é todo mundo que consegue convencer alguém sobre o que fazer com o seu dinheiro. A dica é do agente autônomo Stênio Abreu, que se formou em Direito, mas viu a oportunidade no mercado de investimentos. “Sem dúvida, é uma atividade muito pautada na confiança”.





MERCADO ESTIMULA PRESENÇA FEMININA

Durante muito tempo, o mercado financeiro sempre foi visto como um ambiente dominado pelos homens. De fato, a presença masculina ainda é maior. Porém, as mulheres começam a transformar esse cenário. Só na Acqua Investimentos, assessoria associada à XP, quase 30% dos assessores são mulheres. Percentual que deve chegar à metade nos próximos anos, como destaca a sócia e diretora financeira da empresa, Paula Godinho.

“Somos 26 mulheres, numa base de 90 assessores. Ainda existe o aspecto machista, mas também cresce o número não só de mulheres se inserindo nas assessorias, mas, inclusive, de mulheres que estão investindo”.

A Acqua é reconhecida como um dos escritórios da XP com maior participação feminina, destaca Paula: “O mercado financeiro tem aquele estigma de ser um mercado muito agressivo. Então acaba existindo sim esse preconceito. Porém, o número de mulheres investidoras na bolsa triplicou nos últimos anos. Então isso, com certeza, aumenta o conhecimento feminino sobre esse mercado e o interesse acaba surgindo também”.

Para a gestora, de delicado, o mercado financeiro não tem nada. “Tem que ser extremamente empreendedora para entrar nessa profissão. As mulheres são muito mais empreendedoras que o homem em muitos casos. Essas diferenças não devem existir. A gente vem fazendo alguns eventos só para mulheres a fim de despertar esse interesse. Queremos é equilibrar”, destaca.





TIRA-DÚVIDAS SOBRE O EXAME DE CERTIFICAÇÃO

Como conseguir a certificação? Ela é mesmo obrigatória para atuar? Sim, a certificação é obrigatória. As inscrições são realizadas via internet, através do endereço certpessoas.fgv.br/ancord. O programa de certificação é organizado pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) e os exames são aplicados pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

De que maneira funciona o processo? Após a inscrição e o pagamento da taxa, que custa R$ 460, o candidato pode agendar a prova, sete dias úteis após a inscrição. São mais de 150 centros de teste espalhados pelo país. Na Bahia, são oito centros de teste, dois deles em Salvador. Vale destacar que não existe nenhum sistema de pedido de isenção do valor da inscrição.

Quais as condições para se tornar um Agente Autônomo de Investimento e empregado de instituições financeiras (AAI)? É preciso ter o ensino médio concluído e não ter antecedentes criminais.

Existe uma média para ser aprovado? A prova da Ancord tem 80 questões com quatro alternativas de múltipla escolha. O candidato precisa pontuar, no mínimo, 70% - ou seja, uma média de 56 acertos. Porém, a prova tem alguns capítulos em que é necessário 50% de aprovação. O candidato tem 2 horas e meia para responder o exame.

Que conteúdo costuma ser cobrado no exame? Os conteúdos estão ligados ao mercado financeiro e de investimentos. O programa é bem amplo, mas entram questões sobre renda fixa, renda variável e ética também.

Qual a validade do Certificado de Habilitação no Exame de Certificação? O prazo de validade do exame para o exercício da atividade é de 1 ano, a partir da data de divulgação do resultado. Após o período, é necessária a renovação.





ONDE SE QUALIFICAR GRATUITAMENTE

XP Investimentos Em parceira com a CapitalPro, a XP Investimentos oferece o curso gratuito para todos os alunos inscritos no exame preparatório. materiais.distribuainvestimentos.com.br/landing-xpe

Top Invest O site disponibiliza um simulado gratuito para a prova. Inclusive, é possível cronometrar o tempo de rea-

lização da prova. www.topinvest.com.br/simulado-ancord/

B3 Educação A Bolsa de Valores tem alguns cursos online que podem ajudá-lo a entender como funciona o mercado de ações. São, pelo menos, sete cursos disponíveis, basta se cadastrar no site: educacional.bmfbovespa.com.br/cursosonline.