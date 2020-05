Sem novas mortes, Bahia registra mais 180 casos de covid-19

A Bahia tem 3.495 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria da Saúde do estado (Sesab) divulgado neste domingo (3). Não houve novos óbitos confirmados pela doença desde ontem, quando foi publicado o balanço anterior, com 123 mortes. Há 754 pacientes considerados recuperados e 2.618 pessoas seguem monitoradas pela vigilância epidemiológica por estarem com sintomadas da doença, os chamados casos ativos.

O boletim traz ainda 7.930 casos que foram descartados e 15.097 notificações. Há 203 profissionais de saúde que estão com covid-19 em todo estado. Os dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

As mortes foram registradas nas cidades de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (1); Camaçari (1) ; Capim Grosso (1); Catu* (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (5); Ipiaú (1); Itabuna (5); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (78); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12h horas deste domingo (3).