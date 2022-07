Sem Patrick, Bahia inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro

Um dia depois de amargar o empate em casa por 1x1 com o CRB, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Cruzeiro. A partida será neste sábado (23), às 16h, no Mineirão. O duelo marca a abertura do returno da Série B.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o time alagoano fizeram um trabalho regenerativo na academia e fisioterapia. O restante do elenco foi para o campo e o técnico Enderson Moreira comandou um treino de 3x3, com a participação dos goleiros.

O volante Patrick, que deixou a Fonte Nova com dor na coxa, iniciou o tratamento no departamento médico. Ele dificilmente terá condição de enfrentar o Cruzeiro. Além do camisa 45, o zagueiro Ignácio, suspenso, está fora do duelo.

O técnico Enderson Moreira pode ter outra baixa. Marco Antônio reclamou de dor na coxa e vai ser avaliado nos próximos dias. A boa notícia é a de que o lateral Djalma está liberado após cumprir suspensão.

Nesta quinta-feira (21), o elenco tricolor retoma os trabalhos e Enderson começará a montar o time que entrará em campo. O Esquadrão fechou o primeiro turno da Série B na terceira colocação, dentro da zona de classificação para a primeira divisão.