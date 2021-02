Sem ponto facultativo, órgãos municipais funcionam normalmente na próxima semana

Com a suspensão do ponto facultativo do Carnaval, pela Prefeitura de Salvador e Governo do Estado, as repartições públicas municipais vão funcionar normalmente na próxima segunda-feira (15), terça-feira (16) e quarta-feira (17), dias em que aconteceria o carnaval. Além dos órgãos, todos os serviços municipais estão mantidos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá o atendimento rotineiro das Unidades Básicas de Saúde, Multicentros e Centros de Atenção Psicossocial (Caps), das 8h às 17h. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguem sem alterações na rotina.

As unidades da Prefeitura-Bairro estarão abertas das 8h às 17h. Órgãos administrados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) vão seguir o cronograma normal de funcionamento, das 9h às 16h.

Já os restaurantes populares de São Tomé de Paripe e Pau da Lima seguem fornecendo refeições de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30.



O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm) realiza atendimento normal ao público, disponibilizando as oportunidades de emprego no site www. agendamento. semtel. salvador. ba. gov. br . Para concorrer à vaga de acordo com o perfil exigido, os candidatos devem fazer o agendamento através do telefone (71) 3202-2005.



Equipamentos culturais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) também seguirão de portas abertas. A Casa do Rio Vermelho – Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho, e a Casa do Carnaval da Bahia, no Centro Histórico, não abrem às segundas-feiras – sendo assim, o funcionamento será na terça (16) e na quarta-feira (17), das 10h às 16h.

Já o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana (Forte Santa Maria) e Espaço Caribé de Artes (Forte São Diogo), ambos na Barra, não funcionam às terças-feiras. Por isso, o funcionamento ocorrerá na segunda (15) e na quarta-feira (17), das 10 às 16h.